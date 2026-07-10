Iranul amenință cu atacuri asupra Israelului și avertizează că „nu va fi cruțat”

Iranul pe harta lumii. Foto: Unsplash

Iranul a avertizat că va răspunde oricărui nou atac asupra infrastructurii sale, inclusiv prin lovirea Israelului, în timp ce războiul cu Statele Unite continuă să escaladeze.

Iranul va riposta la orice nou atac asupra infrastructurii sale, inclusiv prin atacarea Israelului, a avertizat vineri şeful principalului organism de securitate al ţării, în contextul reluării ostilităţilor în această săptămână între Teheran şi Washington, transmite AFP.

„Vom riposta la orice atac asupra infrastructurii, iar regimul sionist criminal (...) nu va fi cruţat”, a declarat Mohammad Bagher Zolghadr, şeful Consiliului suprem de securitate naţională, într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

Ostilităţile s-au intensificat din nou în această săptămână între SUA şi Iran, fiind cele mai semnificative confruntări de la semnarea, pe 17 iunie, a unui memorandum de înţelegere care oficializa armistiţiul din aprilie.

Escaladarea conflictului dintre SUA și Iran

În noaptea de miercuri spre joi, Statele Unite au lansat lovituri masive împotriva Iranului, vizând potrivit armatei circa 90 de obiective militare. Ofensiva americană a continuat și în noaptea de joi spre vineri, regimul de la Teheran ripostând cu lovituri asupra bazelor americane din Golf.

Republica Islamică a acuzat în schimb Washingtonul că a vizat şi infrastructura civilă, pentru a-i împiedica pe oameni să participe la funeraliile fostului lider suprem.

Potrivit Teheranului, au fost lovite poduri şi legătura feroviară dintre Teheran şi Mashhad, oraşul unde a fost înmormântat Ali Khamenei, potrivit Agerpres.

Declarațiile președintelui american Donald Trump din ultimele zile au fost însă contradictorii. Deși acesta a avertizat anterior că Statele Unite ar putea lansa noi atacuri asupra Iranului și a vorbit despre lovirea unor obiective strategice, ulterior a afirmat că nu se așteaptă la reluarea războiului și că Washingtonul nu intenționează să continue conflictul pe termen lung.

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