Guvern cu dată limită. Singura soluție la criza guvernamentală: Înțelegerea pe care toată lumea o acceptă

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Când niciun partid nu se înțelege cu altul, se prefigurează o singură soluție de Guvern la criza politică în care a intrat România, explică rectorul SNSPA, Remus Pricopie.

”Președintele jumătate a greșit, nu că l-a nominalizat pe Veștea, ci că nu a mai făcut o rundă de consultări după ce și-a depus mandatul domnul Tomac. De ce? Pentru că așa scrie în Constituție. Nu sunt la pachet. În Constituție scrie că orice desemnare este rezultatul unor consultări. Atât! Dar - și aici - probabil că a cerut avizul și Juridicul a spus ”merge, domnule președinte” și l-a nominalizat pe Adrian Veștea” a precizat Remus Pricopie, invitat în emisiunea ”Ce se întâmplă?” de la DCNews, realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

În continuare, rectorul SNSPA a amintit că, la primele consultări cu partidele parlamentare nu a existat nicio propunere de prim-ministru.

Singura soluție la criza guvernamentală: armistițiul

”A căzut Veștea. Acum are mai multe nume pe masă: Siegfried Mureșan, Sorin Grindeanu, cred că a fost propus și Victor Ponta. Președintele vine și spune că ”acum am trei nume, patru nume, dar nimeni nu mi-a spus cine poate obține o majoritate”. Nu sunt foarte optimist în ceea ce privește întâlnirea de luni, deși s-a vorbit despre un guvern de armistițiu. Aceasta ar fi o soluție, pentru că toată lumea acceptă ce n-am avut la Tomac sau la Veștea, ideea că partidele reprezentate în Parlament trebuie să asigure o guvernare, dar, în momentul de față, nu sunt capabile să ajungă la o înțelegere.

Guvern cu termen: februarie 2027

Prin urmare, numim un Guvern și, implicit, un prim-ministru, cu termen: 15 februarie. Am fost întrebat de ce 15 februarie. Poate fi și 10 februarie, dar sesiunea parlamentară începe pe 1 februarie. Presupun că nu vrem o demisie în decembrie, când ar trebui să ne ocupăm de buget, ianuarie este vacanță parlamentară. Deci partidele să aibă termen să se recalibreze până în 10 februarie. Eu, dacă aș fi prim-ministru, primul lucru pe care l-aș face ar fi demisia mea începând cu data de 15 februarie 2027. Ce poate fi mai clar?” este soluția văzută de către Remus Pricopie, de altfel aceasta pare singura posibilă în acest moment pe scena politică.

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