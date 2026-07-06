Deblocarea crizei guvernamentale, la mâna PNL. Sorin Grindeanu cere "un prim pas de bună-credință": Altfel nu-i cred!

Sorin Grindeanu spune că momentan nu îi crede pe cei de la PNL atunci când spun că vor rezolvarea crizei guvernamentale. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus care ar putea primul pas pentru deblocarea crizei guvernamentale.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre momentul care ar putea debloca criza guvernamentală actuală. El a menționat un prim pas pe care ar trebui să îl facă PNL pentru ca acest lucru să fie posibil.

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"Noi am făcut toate lucrurile transparent. Și evaluarea, și faptul că am spus că nu mai vrem să continuăm cu Ilie Bolojan premier, am făcut vot, am făzut moțiune de cenzură... De fiecare dată transparent, cât se poate de deschis. Nu ne-am răzgândit de la o zi la alta. În acest moment există vreo patru hotărâri, dacă nu mă înșel, la PNL, prin care spun că nu mai fac cu PSD-ul. Un prim pas ca să nu mai inveteze în fiecare zi altceva ca să nu voteze un guvern ar fi să își facă o hotărâre prin care să spună: "gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm". Până atunci, mă scuzați, dar ce poate PSD-ul să creadă de la PNL? Că vin cu oferte de ochii lumii pentru că într-un final au o hotărâre că nu fac guvern cu PSD-ul", a declarat Sorin Grindeanu, în cadrul unui interviu acordat Digi 24.

Sorin Grindeanu: Altfel nu-i cred!

Astfel, solicitarea lui Grindeanu către PNL este renunțarea la acele rezoluții anunțate după ce Guvernul Bolojan a picat la moțiune: "De trei zile discutăm despre guvern de armistițiu sau ceva de acest tip. Asta ar însemna un guvern pe o perioadă scurtă în aceeași formulă, mai mult sau mai puțin... Asta nu ar însemna o încălcare a ceea ce au votat, asta nu ar însemna că ar trebui totuși să dea o hotărîre înainte de a ne așeza la masă? Altfel nu-i cred, având în vedere utimele săptămâni. De la guvern tehnocrat, la guvern minoritar PSD, la rotative, la reciprocități, toate lucrurile pe care le-au inventat în această perioadă tocmai pentru ca să nu voteze un guvern. Un prim pas de bună-credință, dacă vor să facem acest lucru, este să-și ia aceste hotărâri interne. PSD-ul nu are hotărâri, decât evaluarea participării noastre la guvernare sub conducerea unui guvern care îl are premier pe Ilie Bolojan".

Reamintim că la ultimul Congres Extraordinar, reunit în data de 21 iunie, PNL a adoptat două rezoluții care prevăd că participarea membrilor partidului la construcția unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor.

"Congresul reconfirmă deciziile luate de Biroul Politic Național extins în legătură cu situația politică. (...) Partidul Național Liberal își menține poziția consecventă de a nu mai face coaliție cu Partidul Social Democrat. Dacă Partidul Social Democrat va fi la putere, Partidul Național Liberal va fi în opoziție", precizeaza una dintre rezoluțiile adoptată.

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