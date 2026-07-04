"Nicuşor Dan nu ajungea preşedinte, dacă ar fi candidat Ilie Bolojan". PNL nu ştie dacă îl va susţine pe Nicuşor Dan pentru al doilea mandat

Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Robert Sighiartău, propunerea de prim-ministru a celor de la PNL, USR şi UDMR, spune că Nicuşor Dan nu ar fi ajuns preşedintele României, dacă la alegerile din mai 2025 ar fi candidat şi Ilie Bolojan.

"(n.r Nicuşor Dan)A fost ales, datorită istoricului dânsului, pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat.

Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizare a statului și de reformare a statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariul a ceea ce a susținut în perioada de campanie.

În primul rând vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse, din datele la care am avut acces, sociologice, să candideze în anul 2025 la alegeri prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu.

"Mi-am dat cuvântul", asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării. Și aici nu era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Boşojan, care și-a dat cuvântul, nu a candidat.

Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt. Și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șanse să fie președintele României, pentru că era clar din studiile socilogice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar", a declarat Robert Sighiartău la DIgi24.

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"Următorul mandat? Următorul mandat va depinde foarte mult de ceea ce va face Nicușor Dan și cum va reevalua situația cu Partidul Național Liberal și inclusiv cu Ilie Bolojan. Așadar, fără să fiu politician, cred că este prea devreme în acest moment să ne pronunțăm pe acest aspect", a mai spus Robert Sighiartău.