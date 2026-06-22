Bolojan convoacă ședință de Guvern în această seară: Mișcare finală înainte de votul pentru noul Executiv Veștea

foto gov.ro/ Ilie Bolojan, premierul României

Premierul Ilie Bolojan a convocat în această seară o ședință extraordinară de Guvern, în contextul pregătirilor pentru posibila învestire a noului Executiv.

Premierul Ilie Bolojan a convocat, în această seară, la ora 20:00, o ședință extraordinară de Guvern, deși inițial nu exista nimic programat pe agenda zilei.

Discuțiile ar viza stadiul implementării angajamentelor discutate alături de Comisia Europeană privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), într-un moment considerat critic pentru finalizarea procedurilor administrative și politice.

Ultima mișcare a lui Ilie Bolojan?

Sursele România TV susțin că această mișcare ar reprezenta o etapă finală de pregătire înaintea unui posibil vot de învestitură al viitorului guvern Veștea, preconizat pentru în această seară, în jurul orei 21:30, după o zi marcată de audieri intense ale miniștrilor propuși.

În ultimele săptămâni, Ilie Bolojan a fost implicat într-o serie de decizii și poziționări politice considerate strategice sau neinspirate de o parte a presei, a actorilor din societatea civilă și a analiștilor, pe fondul tensiunilor din interiorul PNL și al negocierilor pentru noua formulă guvernamentală.

Congresul PNL de duminică este privit, în continuare, ca un moment-cheie pentru reașezarea raporturilor de putere din interiorul formațiunii. În urma reuniunii, conducerea partidului a fost consolidată prin promovarea unor nume considerate apropiate de actuala linie de conducere, inclusiv Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, văzuți ca aliați loiali în perioada în care Ilie Bolojan a avut control deplin asupra deciziilor guvernamentale și de partid.

În același timp, direcția politică trasată la congres a fost interpretată ca o reafirmare a poziționării ferme împotriva unor scenarii de guvernare alternative, fie tehnocrate, fie politice, vehiculate în spațiul public în jurul unor nume precum Eugen Tomac sau Adrian Veștea. În acest context, s-au intensificat și tensiunile legate de tabăra Veștea, percepută ca fiind izolată treptat din structurile de decizie, cu unele inițiative interne contestate deja în instanță de grupări liberale aflate în opoziție față de actuala conducere.

În paralel, în interiorul PNL persistă dispute privind direcția strategică a partidului și raportarea la negocierile pentru formarea noului Executiv. Surse politice vorbesc despre o luptă de influență între facțiuni, în care deciziile recente sunt interpretate diferit de taberele interne, pe fondul unor repoziționări accelerate.

În timp ce conducerea actuală încearcă să își consolideze controlul și să își impună linia politică, opoziția internă acuză marginalizarea treptată și contestă atât deciziile organizatorice, cât și direcția generală a PNL.

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