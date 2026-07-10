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Imagini cu Ilie Bolojan pe șantier. Verifică Autostrada Transilvania

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 10 Iul 2026
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Premierul Ilie Bolojan, vizită la șantierul Autostrăzii Transilvania. Sursa foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, mai multe sectoare ale șantierului Autostrăzii Transilvania pentru a verifica stadiul lucrărilor, precizează Guvernul.

Prim-ministrul interimar a vizitat  puncte de lucru de pe secțiunea care va face legătura între Nădășelu – Topa Mică – Poarta Sălajului, precum și de la nodul rutier de la Românași.

„Finanțată din fonduri europene și naționale, această investiție deosebit de importantă pentru infrastructura regională și a României se află într-o etapă avansată de realizare”, transmite Guvernul într-un comunicat de presă.

Premierul Ilie Bolojan, vizită la șantierul Autostrăzii Transilvania. Sursa foto: gov.ro

Un pod de pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Sursa foto: gov.ro

Cu o lungime totală de 42,78 kilometri, secțiunea Nădășelu-Poarta Sălajului va avea două noduri rutiere, 14 poduri și pasaje și 18 viaducte. Valoarea totală a proiectului este de peste 4,6 miliarde de lei, din care 1,28 miliarde lei reprezintă contribuție prin PNRR.

Stadiul lucrărilor

În ceea ce privește stadiul lucrărilor de execuție, subsecțiunile Nădășelu-Mihăiești și Mihăiești-Zimbor, cu o lungime de 24,59 kilometri, înregistrează un stadiu fizic de realizare de 96,90%, termenul asumat de constructor pentru finalizarea lucrărilor fiind octombrie 2026.

În continuare, subsecțiunea care va lega Zimbor de Poarta Sălajului, cu o lungime de 12,24 de kilometri, are stadiul fizic de realizare de 99%. În ceea ce privește nodul rutier Românași, stadiul fizic de execuție este de 90%, termenul estimat pentru finalizare fiind luna august 2026, potrivit Guvernului României.

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