Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Ședință de Guvern, joi: Bani din Fondul de Rezervă pentru unele UAT-uri

Ședință de Guvern, joi: Bani din Fondul de Rezervă pentru unele UAT-uri

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 09 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
imagine cu ministrii guvernului Bolojan
Foto: gov.ro

Joi, 9 iulie 2026, la Palatul Victoria are loc o ședință de Guvern.

Guvernul va aproba în şedinţa de joi, prin hotărâre, unele măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale.

Printr-o altă hotărâre, Executivul va aloca o sumă din Fondul de rezervă bugetară, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale.

Va fi aprobat şi un proiect de hotărâre pentru acordarea de ajutoare de urgenţă în bani pentru sprijinirea familiilor şi persoanelor singure afectate de incendiul produs în localitatea Rucăreni, comuna Soveja, judeţul Vrancea.

De asemenea, vor fi aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru lucrări de restaurare, refuncţionalizare, consolidare şi amenajare mansardare/pod corp C1 şi ansamblu la Facultatea de Medicină.

Guvernul va aproba şi un proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea unor unităţi teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

În cadrul şedinţei de Guvern va fi prezentat şi un raport privind situaţia drogurilor în România pe anul trecut.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

fondul de rezerva
sedinta de guvern
guvernul bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close