Ședință de Guvern, joi: Bani din Fondul de Rezervă pentru unele UAT-uri

Foto: gov.ro

Joi, 9 iulie 2026, la Palatul Victoria are loc o ședință de Guvern.

Guvernul va aproba în şedinţa de joi, prin hotărâre, unele măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale.

Printr-o altă hotărâre, Executivul va aloca o sumă din Fondul de rezervă bugetară, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale.

Va fi aprobat şi un proiect de hotărâre pentru acordarea de ajutoare de urgenţă în bani pentru sprijinirea familiilor şi persoanelor singure afectate de incendiul produs în localitatea Rucăreni, comuna Soveja, judeţul Vrancea.

De asemenea, vor fi aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru lucrări de restaurare, refuncţionalizare, consolidare şi amenajare mansardare/pod corp C1 şi ansamblu la Facultatea de Medicină.

Guvernul va aproba şi un proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea unor unităţi teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

În cadrul şedinţei de Guvern va fi prezentat şi un raport privind situaţia drogurilor în România pe anul trecut.