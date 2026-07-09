Luna iunie 2026, cea mai fierbinte din istorie în Europa de Vest. Specialiștii avertizează că valurile de caniculă vor deveni tot mai frecvente

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Luna iunie 2026 a devenit cea mai călduroasă lună iunie măsurată vreodată în Europa de Vest, potrivit datelor publicate joi de Copernicus, serviciul european de monitorizare a climei.

Raportul a fost publicat în timp ce Europa traversează al treilea val de caniculă din această vară. Acesta urmează după episodul excepțional din iunie, care a stabilit numeroase recorduri, dar și după un val de căldură neobișnuit de timpuriu, înregistrat în luna mai.

Conform datelor Copernicus, temperatura medie din Europa de Vest a ajuns în iunie la 20,74 grade Celsius. Valoarea este cu peste 3 grade Celsius mai mare decât media perioadei 1991 - 2020 și depășește precedentul record regional stabilit în iunie 2025.

La nivel mondial, dar și la nivelul întregii Europe, iunie 2026 ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai călduroase luni iunie înregistrate vreodată. Specialiștii spun că tendința este alimentată de încălzirea globală provocată de activitatea umană.

Mai multe state europene au raportat recorduri istorice. Spania a avut cea mai caldă primă jumătate de an din istoria măsurătorilor meteorologice, iar Franța a înregistrat cea mai fierbinte lună iunie.

Oceanele au atins temperaturi fără precedent

Temperatura oceanelor la nivel global a urcat, de asemenea, la un maxim istoric pentru luna iunie. Specialiștii explică această evoluție și prin dezvoltarea fenomenului climatic El Nino, care continuă să se intensifice în Oceanul Pacific tropical.

„Schimbările climatice trec de la statutul de problemă viitoare abstractă şi statistică, despre care aflăm din rapoarte, la cel al unei realităţi concrete şi perturbatoare a vieţii cotidiene”, a declarat pentru AFP Samantha Burgess, responsabil strategic pentru climă la Centrul european pentru prognoze meteorologice pe termen mediu (CEPMMT), o organizaţie interguvernamentală care gestionează Copernicus.

Potrivit specialistei, „Europa se încălzeşte mult mai rapid comparativ cu media mondială”, una dintre cauzele evidenţiate fiind schimbările în circulaţia atmosferică.

„Schimbările observate în circulaţia atmosferică indică faptul că acest fenomen se va multiplica în Europa în viitor. Prin urmare, vom asista la mai multe valuri de căldură într-o lume mai caldă. Acestea vor fi mai intense, vor dura mai mult şi vor afecta mai multe zone geografice”, a adăugat Burgess care face apel la atingerea unui nivel net zero al emisiilor de gaze cu efect de seră „cât mai curând posibil”.

În luna iunie, temperatura medie globală s-a situat cu 1,39 grade Celsius peste nivelul estimat pentru perioada preindustrială, respectiv anii 1850, 1900.

Domul de căldură a afectat sute de milioane de europeni

Europa a fost puternic afectată în iunie de un fenomen cunoscut drept „dom de căldură”. Acesta reprezintă un sistem de înaltă presiune care blochează aerul fierbinte deasupra unei regiuni și favorizează creșterea accentuată a temperaturilor timp de mai multe zile.

Potrivit estimărilor, mii de decese au fost asociate cu acest episod de căldură extremă, în special în Franța, Spania și Belgia.

O analiză realizată de AFP arată că peste două treimi dintre locuitorii Europei, aproximativ 410 milioane de persoane, au fost expuși unor temperaturi mai mari de 35 de grade Celsius în perioada 15, 30 iunie.

„Valul de căldură din iunie a contribuit la repercusiuni grave asupra sănătăţii, în special decese asociate căldurii”, a indicat Copernicus.

Marea Mediterană și ecosistemele, afectate de temperaturile extreme

Și Marea Mediterană a înregistrat un episod record de încălzire a apei, în timp ce zonele de coastă de la Oceanul Atlantic au fost, la rândul lor, afectate. Specialiștii avertizează că aceste schimbări pun presiune asupra ecosistemelor marine.

Copernicus precizează că seceta a favorizat extinderea incendiilor de vegetație în Peninsula Iberică și în sudul Franței. Fenomenele extreme au avut efecte și asupra pescuitului, dar și asupra productivității economice.

Burgess a descris aceste consecințe drept „enorme”.

Luna trecută, rețeaua internațională World Weather Attribution a apreciat că valul de caniculă din iunie 2026 a fost „cel mai intens înregistrat vreodată”. Analiza a fost realizată pe baza prognozelor privind temperaturile maxime medii pe o perioadă de trei zile în regiunea analizată.

Potrivit climatologilor, un episod de asemenea amploare ar fi fost „practic imposibil” în lipsa influenței schimbărilor climatice.

Specialiștii estimează că, dacă un fenomen similar s-ar fi produs în iunie 2003, temperaturile maxime ar fi fost cu aproximativ 2 grade Celsius mai mici.