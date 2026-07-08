Motivul pentru care Donald Trump și-a adus cu el la Ankara o toaletă personală: Tradiție veche în lumea serviciilor secrete

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

În timp ce Donald Trump a ajuns în capitala Turciei, Ankara, pentru Summitul Liderilor NATO, o tradiție foarte ciudată a atras din nou atenția opiniei publice.

Președintele american Donald Trump și-a dus cu el, la Ankara, un sistem personal de toaletă, supravegheat de membrii însoțitori ai Serviciilor Secrete. Toate deșeurile biologice ale liderului de la Casa Albă nu vor atinge pământ străin, scrie LAD Bible.

În mod bizar, acesta este un protocol de securitate stabilit de mult timp care previne exploatarea materiei biologice a președintelui, în cazul în care un serviciu de informații străin ar dori să analizeze excrețiile rezultate din mesele consumate în ziua precedentă, sperând să găsească ceva ce ar putea folosi împotriva Statelor Unite.

Dincolo de această tradiție, și limuzina prezidențială a lui Trump a călătorit peste Oceanul Atlantic până în Turcia. Turkiye Today a transmis că delegația politică americană este cea mai mare de la summitul de la Ankara și va fi cazată în hoteluri chiar lângă Ambasada SUA. Alți oaspeți ai președintelui turc nu vor avea voie să stea acolo.

CITEȘTE ȘI - După ironiile lui Trump la adresa Giorgiei Meloni, Italia ia o decizie. Anunțul lui Antonio Tajani

Trump susţine că Groelanda ar trebui să fie controlată de SUA, nu de Danemarca

Donald Trump a declarat marţi că Groenlanda ar trebui să fie controlată de SUA, nu de Danemarca, în contextul în care liderii NATO s-au adunat pentru un summit în Turcia, relatează Reuters și Agerpres.

Afirmaţiile lui Trump că SUA trebuie dobândească sau să controleze Groenlanda, un teritoriu semiautonom danez, a declanşat tensiuni între Washington şi Copenhaga, ambii membri fondatori ai NATO, şi mai larg în întreaga Europă. Chestiunea a urmat de atunci calea diplomatică.

"Aceasta ar trebui să fie controlată de SUA, nu de Danemarca", le-a spus Trump jurnaliştilor în timpul unei întâlniri cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Trump a mai spus că problema controlului asupra Groenlandei a dăunat relaţiilor SUA cu NATO.

"Asta este ceea ce a afectat relaţia mea cu NATO, pentru că Groenlanda nu ajută Danemarca. Danemarca nu cheltuie bani pentru a ajuta Groenlanda cu adevărat, dar este un loc important pentru SUA şi este înconjurat de nave ruseşti şi chinezeşti, iar asta nu se va întâmpla", a spus el.

"Nu vor să fie de acord cu asta, cu toţi banii pe care îi cheltuim să-i ajutăm cu Rusia", a adăugat preşedintele american.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat în iunie că discuţiile cu Danemarca şi Groenlanda continuă lunar.