AEP pune frână alegerilor anticipate: Interesele electorale și încăpățânarea politicienilor alimentează blocajul

Stampilă de vot / Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut un comentariu privitor la declanșarea alegerilor anticipate în România.

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a vorbit marți, în cadrul unei conferințe de presă, despre perspectiva alegerilor parlamentare anticipate în România, în condițiile în care a observat interes din partea politicienilor.

Potrivit lui Țuțuianu, actuala lege „este imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate. Ca să ne încadrăm pe termene, în ziua în care se dizolvă Parlamentul ar trebui să avem ordonanța și cinci hotărâri de Guvern și ar însemna să încălcăm toate regulile privind transparența actelor normative respective“.

Abia în octombrie ar putea fi propusă o nouă lege care să prevadă reguli clare inclusiv pentru cazurile în care Parlamentul este dizolvat, iar oamenii sunt chemați la urne înainte de termen, a mai precizat Adrian Țuțuianu.

În condițiile în care în Legislativ nu se poate forma o majoritate parlamentară care să voteze un Guvern și liderii partidelor trasează „linii roșii“ în loc să caute punți de legătură, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat, într-o intervenție telefonică la B1 TV, la emisiunea moderată de Ioana Constantin, că Ilie Bolojan sau partide precum AUR ar putea profita de pe urma alegerilor anticipate.

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„La ce încăpățânată e lumea (n.r. politicienii) și la ce se așteaptă, perspectiva alegerilor anticipate e tot mai actuală. Ilie Bolojan și USR speră să obțină împreună vreo 30%, AUR undeva la 35%, urmează să vedem dacă Victor Ponta reușește să își ia cele 10-12% și apoi ce mai rămâne pentru restul. S-ar putea ca PSD să nu fie de acord cu alegerile anticipate“, a precizat analistul politic.

Bogdan Chirieac a precizat că preferă alegerile anticipate în locul suspendării președintelui, acțiunea dorită în special de AUR, Ilie Bolojan și USR.

„USR nu vrea să audă de guvern alături de PSD, PSD a spus că vrea rotativă, dar să înceapă primul, însă ceilalți i-au spus că nu vor așa, ci invers. Nu avem soluție“, a concluzionat Bogdan Chirieac, adăugând că „mai bine vreau alegeri anticipate decât suspendarea președintelui, așa cum vrea George Simion și cum tinde să vrea Ilie Bolojan și cu cei de la USR“.