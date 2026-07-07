Vremea până în august: Temperaturi scăzute în prima parte a lunii iulie / Precipitații deficitare

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Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Vremea până în august. Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

TEMPERATURA AERULUI

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nord-estice și local în cele centrale și sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Vremea până în august. Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

TEMPERATURA AERULUI

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, dar mai ales în extremitatea de vest, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea până în august. Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

TEMPERATURA AERULUI

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoriatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în cele vestice și sud-vestice.

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea până în august. Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

TEMPERATURA AERULUI

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.