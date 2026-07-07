Se închide circulația pe A10. O parte din Autostrada Sebeș-Turda s-a surpat / foto în articol

Foto cu caracter ilustrativ - Lotul 3 al Autostrăzii A0. Sursa foto: Agepres

Circulația pe o porțiune a Autostrăzii Sebeș - Turda va fi închisă începând de marți, 7 iulie 2026.

Începând de marţi, 7 iulie, se închide circulația pe un tronson al Autostrăzii A10 (Sebeș - Turda), unde asfaltul a cedat şi taluzul a luat-o la vale, cu tot cu parapetele de protecție. Până la finalizarea lucrărilor, traficul va fi deviat pe o rută ocolitoare, precizează Info Trafic.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni că, începând de marți, 7 iulie, circulația va fi închisă pe aproximativ 17 kilometri ai Autostrăzii A10 Sebeș–Turda, pe Calea 1, sensul de mers Unirea-Turda, în județul Cluj.

Măsura a fost luată în contextul apariției și agravării unor fenomene de instabilitate în zona kilometrului 66+400, unde s-au înregistrat degradări ale carosabilului și ale terasamentului. Potrivit CNAIR, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj intervine în regim de urgență pentru punerea în siguranță a sectorului afectat și limitarea extinderii deteriorărilor.

CITEȘTE ȘI - Problemă majoră cu noile autostrăzi din România. Titi Aur, revoltat: Lipsă totală de coordonare

Pe perioada lucrărilor, circulația va fi închisă între kilometrii 52+800 și 70+000 pe Calea 1, iar traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea, pe DN1, cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda.

În urma agravării fenomenului de instabilitate manifestat pe Autostrada A10 Sebes – Turda, km 66+400, județul Cluj, concretizat prin degradări ale părții carosabile și ale terasamentului, DRDP Cluj intervine în regim de urgență pentru punerea în siguranță a sectorului afectat.

Astfel, începând de marți, 07.07.2026, vor fi executate lucrări de refacere a taluzului și a părtii carosabile si lucrări de drenare a apelor de suprafață, în vederea limitării evoluției fenomenului de instabilitate și menținerii circulației în condiții de siguranță.

Pe perioada execuției lucrărilor, circulația va fi închisă pe Autostrada A10, între km 52+800 și km 70+000, Calea 1, iar traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea (km 52+800), pe breteaua de ieșire C, în sensul giratoriu, pe DN 1 (km 421+750), cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda din DN 1 km 440+920”, a transmis CNAIR.

CITEȘTE ȘI - A fost semnat contractul pentru tronsonul 4 din A8. România şi Moldova se unesc pe autostradă