O româncă a fost arestată în Creta. Cazul a șocat Heraklion

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O româncă a șocat opinia publică din Creta, prin cruzimea sa.

O româncă de 42 de ani a fost arestată în Heraklion, Creta, după ce, vreme de o lună, ar fi sechestrat, torturat și agresat o femeie de 55 de ani, din Rusia.

Românca este acuzată că ar fi supus victima unor violențe extreme și că ar fi înregistrat agresiunile pe telefonul mobil.

Anchetatorii au găsit-o pe femeia de 55 ani în primele ore ale zilei de 3 iulie, într-o locuință de pe strada Erofilis, din Heraklion. Aceasta avea răni la nivelul capului și pe corp, iar după ce a fost identificată, a fost dusă la sediul Poliției din Heraklion. Acolo, victima le-ar fi povestit polițiștilor ce a îndurat timp de aproximativ 30 de zile, perioadă în care, potrivit declarației sale, fusese ”găzduită” în casa din cartierul Agia Triada.

Pe telefonul femeii de 42 de ani ar fi fost descoperite cel puțin 11 înregistrări video care surprind agresiunile. Alături de româncă, a fost arestat și iubitul său, un bărbat de 61 de ani, proprietarul casei din zona Agia Triada unde s-ar fi produs torturile.

Pe lângă acuzațiile penale, anchetatorii încearcă să clarifice și relația dintre cele două femei, motivul pentru care victima se afla în acea casă și felul în care agresiunile ar fi continuat timp de aproape o lună fără ca situația să fie descoperită mai devreme, arată in.gr.