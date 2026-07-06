Palatul Buckingham anunță că prințul Harry nu va fi cazat la palat

Prințul Harry. Foto: Agerpres

Palatul Buckingham a anunțat că prințul Harry nu va fi cazat la palat în timpul vizitei sale la Londra din această săptămână, deși echipa sa anunțase în cursul dimineții că acesta acceptase invitația de a rămâne acolo.

Surse regale au declarat că ducele nu a răspuns la timp ofertei de cazare într-o reședință regală și că prințul Harry a fost informat sâmbătă seara că nu va putea fi cazat la Palatul Buckingham, potrivit BBC.

Situația marchează un început haotic al unei săptămâni în care ducele de Sussex urmează să participe la mai multe activități dedicate organizațiilor caritabile pe care le susține în Regatul Unit.

Echipa prințului Harry susține că oferta a fost retrasă

Un purtător de cuvânt al prințului Harry a declarat că, în ciuda anunțului făcut anterior de echipa sa, aceasta a înțeles că oferta de cazare la palat a fost „retrasă”, o decizie pe care a descris-o drept „dezamăgitoare”.

Potrivit versiunii prezentate de Palatul Buckingham, prințului Harry i-a fost oferită cazare, însă echipa ducelui de Sussex nu a confirmat la timp dacă acceptă invitația, iar sâmbătă a refuzat-o oficial.

Conform Palatului Buckingham, echipa prințului și-ar fi schimbat poziția mai târziu, în aceeași zi, și ar fi acceptat oferta de cazare. Până în acel moment însă, era prea târziu pentru a mai putea fi făcute pregătirile necesare și pentru a asigura personalul.

Palatul susține că prințul Harry a fost informat încă de sâmbătă seara că nu va putea fi cazat acolo și că ducele era la curent cu această decizie.

Procesul lui Harry, un motiv de îngrijorare pentru Palat

La nivelul Palatului au existat, de asemenea, îngrijorări cu privire la cazarea ducelui în contextul în care marți urmează să fie anunțată o decizie a instanței în procesul intentat de acesta împotriva Associated Newspapers.

La Palatul Buckingham au existat îngrijorări legate de imaginea regelui, care trebuie să păstreze o poziție de neutralitate, în cazul în care prințul Harry ar fi avut o reacție controversată la decizia din procesul intens mediatizat în timp ce era cazat chiar în sediul simbolic al monarhiei.

În replică, un purtător de cuvânt al ducelui de Sussex a prezentat o versiune diferită a situației, susținând că Palatul Buckingham a retras o ofertă de cazare care fusese acceptată oficial.

Se pare că era vorba despre o singură noapte de cazare, ceea ce a ridicat întrebarea dacă Palatul chiar nu ar fi putut găzdui o singură persoană pentru o noapte.

Potrivit versiunii prezentate de echipa ducelui de Sussex, data la care urma să fie pronunțată decizia în proces era cunoscută încă de săptămâna trecută, motiv pentru care aceasta respinge ideea că procesul ar fi influențat hotărârea privind cazarea.

„Prin urmare, nu este clar de ce, după ce oferta de cazare a fost acceptată oficial, aceasta a fost retrasă în ultimul moment”, a declarat purtătorul de cuvânt al ducelui de Sussex.

Conflictul ar putea complica întâlnirea dintre Harry și regele Charles

Acest schimb dur de declarații scoate la iveală nivelul ridicat de neîncredere și problemele de comunicare dintre cele două tabere: echipa ducelui de Sussex și Palatul Buckingham.

Cele două părți prezintă versiuni contradictorii cu privire la invitația de cazare la Palat, fără ca vreuna dintre ele să dea semne că acceptă explicațiile celeilalte.

Conflictul ar putea complica și mai mult o posibilă întâlnire între Regele Charles al III-lea și Prințul Harry, despre care se estima că ar putea avea loc în această săptămână.