Bacalaureat 2026, analizat la DC Edu de prof. Irina Georgescu și prof. Ovidiu Mihai Șontea / video

Bacalaureat 2026, analizat la DC Edu de prof. Irina Georgescu și prof. Ovidiu Mihai Șontea / FOTO: Facebook @Sorin Ivan

Cu doar o zi înainte de afișarea rezultatelor la Bacalaureat 2026, emisiunea DC Edu propune o dezbatere dedicată examenului de maturitate și provocărilor actuale din sistemul de învățământ. Ediția de luni, 6 iulie, moderată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, va fi transmisă de la ora 20:00 pe DC News și Părinți și Pitici și îi are invitați pe prof. Irina Georgescu, Colegiul Național „Sfântul Sava”, și prof. Ovidiu Mihai Șontea, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”.

Cei doi profesori vor analiza subiectele de la Bacalaureat 2026 și vor discuta despre nivelul de dificultate al examenului, rezultatele așteptate și relevanța actualului model de evaluare.

Printre temele abordate se numără:

Limba și literatura română – subiecte: dificultate, complexitate, ecouri

Matematică – subiecte: dificultate, rezultate așteptate

Bacalaureatul, azi: abordare și relevanță. Trebuie schimbat ceva?

Lectura în rândul noilor generații

Matematica în liceu

Cum combatem analfabetismul funcțional?

Situația învățământului românesc: probleme și soluții

Educația și Inteligența Artificială

DC Edu va fi difuzată luni, 6 iulie, începând cu ora 20:00, pe DC News și Părinți și Pitici.

„BACALAUREATUL CU CĂRȚILE PE MASĂ

O analiză calificată, obiectivă și constructivă cu doi profesori de top, din elita învățământului românesc, de la două COLEGII DE PRESTIGIU:

Prof. IRINA GEORGESCU, Colegiul Național "Sfântul Sava"

Prof. OVIDIU MIHAI ȘONTEA, Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu"

TEME:

Limba și literatura română - subiecte: dificultate, complexitate, ecouri

Matematică - subiecte: dificultate, rezultate așteptate

Bacalaureatul, azi: abordare și relevanță. Trebuie schimbat ceva?

Lectura în rândul noilor generații

Matematica în liceu

Cum combatem analfabetismul funcțional?

Situația învățământului românesc: probleme și soluții

Educația și Inteligența Artificială

Alte teme de interes

DC EDU, 6 iulie, 20.00 - Prime Time

Vă invităm la o discuție substanțială, cu profesori de marcă!”, a scris prof. Sorin Ivan pe pagina de Facebook.

Nu ratați ediția de luni!