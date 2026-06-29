STOP ALIENĂRII PARENTALE! Distruge prezentul și viitorul copiilor. Radu Leca, la Părinți Prezenți / video

STOP ALIENĂRII PARENTALE! Distruge prezentul și viitorul copiilor. Radu Leca, la Părinți Prezenți

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 30 iunie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi cu psihologul clinician Radu Leca despre alienarea parentală.

Am încheiat cu succes o nouă campanie realizată de PărințișiPitici.ro împreună cu psihologul Radu Leca, de această dată cu susținerea Federației Naționale a Părinților ProEDU.

Campania a ajuns la peste 20.000 de părinți și a adus în spațiul public o temă dureroasă: alienarea parentală.

Timp de 30 de zile au fost publicate 30 de articole, fiecare cu un subiect extrem de valoros, de la semne timpurii și efecte emoționale, până la soluții de comunicare și intervenție în familiile aflate în conflict. Toate aceste materiale rămân disponibile pe site și pot fi accesate în continuare de părinți, bunici, profesori sau specialiști.

Pe parcursul campaniei am primit numeroase întrebări de la părinți, întrebări legate de situații din familii, de la schimbări de comportament la copii, până la momente în care relația cu unul dintre părinți pare să se rupă fără o explicație.

Continuăm discuția și răspundem acestor întrebări, pentru a înțelege mai bine cum apare alienarea parentală, cum se manifestă în viața de zi cu zi și ce pot face părinții pentru a proteja copilul într-un context de separare sau conflict.

Invitatul nostru este psihologul Radu Leca, inițiatorul campaniei, care a lucrat cu părinți și copii aflați în astfel de situații și care atrage atenția că un copil nu trebuie prins în conflictul emoțional dintre adulți.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Când copilul începe să aleagă între doi părinți

Copilul prins în conflictul dintre adulți

„Părinte bun” și „părinte rău”. O poveste periculoasă

Cum arată alienarea parentală în viața de zi cu zi

Efectele asupra copilului

Rolul părinților după separare

Copilul nu trebuie să aleagă

Rolul comunității și al celor din jur

Reconciliere și reconstrucție

Mesajul lui Radu Leca pentru părinți

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 30 iunie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

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