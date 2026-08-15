Horoscop 17-23 august 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Săptâmâna debutează cu un careu între Marte din Rac și Neptun retrograd din Berbec. Un aspect foarte capricios. Poate predispune la pasivitate, suspiciune, (auto)amăgire și la multă confuzie. Acțiunile noastre nu vor fi înțelese corect de cei din jur. Ce-i drept, luni se mai petrec două aspecte: trigonul Mercur-Saturn și sextilul Venus-Jupiter. Poate acestea ne mai ajută să îndulcim atmosfera.

Pe 18 august, axa Nodurilor Lunare se schimbă. Avem în vedere mișcarea medie. Nodul Sud trece în Leu, iar Nodul Nord în Vărsător. Vor rămâne astfel până pe 7 martie 2028. Unul dintre cele mai complexe și provocatoare subiecte din astrologie. Pentru că aduce în discuție liberul arbitru. Sau acele momente în care ne dăm seama că nu avem de ales.

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Pe 21 august, Venus face o opoziție cu Saturn. Deci trebuie să avem grijă la dragoste și bani! Poate apelăm la pragmatism mai mult decât o facem de obicei.

Iar săptămâna se încheie cu debutul Sezonului Fecioarei, cel menit să ne facă mai harnici.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 16 august, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.