Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

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Iată previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru weekendul 25-26 iulie!

Se încheie o săptămână complexă din punct de vedere astrologic! Mercur nu va mai fi retrograd. Dar, duminică, Saturn va deveni retrograd în Berbec. Trecând totuși peste aceste evenimente, vreau să vă reamintesc faptul că ne apropiem de conjuncția Soare-Jupiter din Leu. Care, din punctul de vedere al teoriei astrologice, este unul dintre aspectele cele mai norocoase sau generatoare de oportunități.

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Balanță/Ascendent în Balanță

Saturn va deveni retrograd în casa relațiilor și a parteneriatelor. Deci nu vei obține tot ce îți vei dori de la ceilalți. Sau nu neapărat când vrei tu. De aceea, va trebui să accepți compromisurile sau concesiile. Dar este un weekend potrivit pentru mai multe activități distractive.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Indiferent că vei avea o zi liberă sau vei merge la serviciu, nu vei scăpa de noi treburi casnice. Și trebuie să îți organizezi programul astfel încât să îți rămână timp și pentru activitățile distractive. Nu are rost să te iei prea în serios! Poate înveți să ceri ajutorul.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Cumva, nu vei primi validarea mult așteptată. Și vei învâța să te bazezi mai mult pe tine, să te descurci în momentele mai provocatoare. Pe plan financiar, îți vei da seama de unele greșeli din ultima perioaă. Un weekend bun pentru călătorii și vizite.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Mercur nu mai este retrograd în casa relațiilor. Deci comunicarea cu partenerul, familia sau apropiații se îmbunătățește. S-ar putea să vrei să petreci mai mult timp pe acasă sau în preajma acestora. Nu te vei simți foarte bine cu multă lume străină în jur.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Întâlnirile cu persoanele dragi îți vor aduce numeroase bucurii. Este weekendul potrivit să te ocupi de noi activități, să îți faci planuri și să te bazezi și pe ceilalți. Stai cât mai departe de conținutul negativ, mai ales din zona online.

Pești/Ascendent în Pești

Preocuparea ta principală va fi aceea de a nu cheltui la fel ca în alte weekenduri. Asta nu înseamnă că îți vei refuza unele răsfățuri, ci că vei alege ofertele cele mai bune. Pe unii dintre voi îi va apuca hărnicia.