Horoscop 29 iunie 2026. Mercur retrograd în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii

Astrolog Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Începe o săptămână foarte complicată din punct de vedere astrologic! Și nu începe în orice fel! Ci cu a doua retrogradare a lui Mercur din 2026. De data aceasta în semnul Racului. Și care va dura până pe 24 iulie. Deci urmează (re)actualizarea trecutului, amânări, anulări, blocaje și probleme legate de comunicare/transport și tehnologie.

Horoscop 29 iunie 2026 Berbec

Mercur va retrograda în casa a patra. Vei avea tot felul de încurcături legate de gospodărie sau diverse neînțelegeri cu rudele.

Horoscop 29 iunie 2026 Taur

Mercur retrogradează în casa a treia. Deplasările și chestiunile administrative vor fi destul de stresante. Trebuie să fii mai atent la comunicare, online sau offline.

Horoscop 29 iunie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, retrogradează în casa a doua. Îți recomandăm să acorzi atenție suplimentară tranzacțiilor. Evită discuțiile despre bani!

Horoscop 29 iunie 2026 Rac

Iată că Mercur retrogradează în semnul tău! În primul rând, îți poate da numeroase bătăi de cap. Însă, acestea chiar au rolul să te ajute, nu doar să te frustreze.

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Horoscop 29 iunie 2026 Leu

Mercur retrogradează în casa a douăsprezecea. Trecutul nu îți va da pace și s-ar putea să și idealizezi unele amintiri. Ferește-te de oameni care nu fac altceva decât să se victimizeze.

Horoscop 29 iunie 2026 Fecioară

Mercur, propriul guvernator, va retrograda în casa a unsprezecea. Deși tu îți faci un program al perioadei și încerci să fii cât mai organizat, nu se va putea. Apar surprize.

Horoscop 29 iunie 2026 Balanță

Cu Mercur retrograd în casa a zecea, trebuie să fii mai atent la discuțiile cu șefii. Să te asiguri că au fost înțelese corect unele idei. Orice proces de recrutare va dura mai mult ca de obicei.

Horoscop 29 iunie 2026 Scorpion

Mercur retrogradează în casa a noua, iar Marte este în casa a opta. Cum putem traduce? Că s-ar putea să apară greșeli legate de buget sau neplăceri din cauza unor documente.

Horoscop 29 iunie 2026 Săgetător

Mercur va retrograda în casa a opta. Îți recomandăm să fii cât mai discret. Nici tu să nu dai prea multe detalii despre propria viață și nici să te interesezi de alții.

Horoscop 29 iunie 2026 Capricorn

Mercur retrograd în casa a șaptea se va asigura că va readuce unele subiecte în discuțiile cu partenerul sau familia. Parteneriatele vor trece prin diverse teste.

Horoscop 29 iunie 2026 Vărsător

Mercur va retrograda în casa a șasea. În primul rând, trebuie să stai departe de sfaturi legate de sănătate de la persoane neautorizate. Pe urmă, discuțiile cu colegii trebuie să rămână cât mai obiective.

Horoscop 29 iunie 2026 Pești

Am putea spune că această retrogradare a lui Mercur, din casa a cincea, îți va prii. De ce? Îți vei da seama care sunt prioritățile adevărate și vei renunța la balast.