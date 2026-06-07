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DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 8-14 iunie 2026

EXCLUSIV Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 8-14 iunie 2026

Autor: Echipa Astrosens
Data publicării: 07 Iun 2026
femeie cerc zodiacal numerologie Sursă foto: Magnific
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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Principalul aspect al săptămânii ce urmează este conjuncția dintre Venus și Jupiter în semnul Racului. Aceasta se petrece pe 9 iunie, zi despre care putem spune că este cea mai romantică a anului 2026, din punctul de vedere al astrologiei. Putem folosi această zi pentru a (ne) răsfăța, pentru generozitate și pentru dovezi romantice.

Pe 10 iunie, Mercur din Rac face un careu cu Saturn din Berbec. Aici va trebui să ne măsurăm vorbele și să avem mai multă încredere în propriul intelect.

Iar pe 13 iunie, Venus își începe tranzitul în semnul Leului. Și va aduce un plus de dramatism în chestiunile amoroase.

Horoscop 8-14 iunie 2026 Berbec

Urmează o săptămână foarte bună pentru cei care vor să se ocupe de bunăstarea locuinței sau de chestiunile imobiliare. Astrele vă sunt favorabile și din punct de vedere financiar. Spre finalul perioadei, atenția voastră se va muta pe distracție și vacanțe.

Horoscop 8-14 iunie 2026 Taur

Venus, propria guvernatoare, se întâlnește cu Jupiter. Astrele vă oferă un plus de optimism, încredere în propria persoană și dorința de a face pași noi în unele domenii. Marte se află în continuare, în semnul vostru, și vă împinge de la spate, nu vrea să pierdeți nicio luptă.

Horoscop 8-14 iunie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, face un careu cu Saturn. Ceea ce înseamnă că timpul nu va fi deloc aliatul tău. Sau că ritmul tău nu se va potrivit cu acela al apropiaților. Pe plan financiar, vor fi și vești bune, dar vor apărea și noi cheltuieli, unele chiar inutile.

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Horoscop 8-14 iunie 2026 Rac

Ești favoritul astrelor! Conjuncția Venus-Jupiter se va petrece în semnul tău. Nu este cazul să aștepți o minune, ci mai degrabă să te bucuri de ce ți-a dat viața și să te răsfeți. De obicei, ai în vedere confortul celorlalți, însă de data aceasta trebuie să te pui pe primul loc.

Horoscop 8-14 iunie 2026 Leu

În prima parte a săptămânii, veți fi mai retrași ca de obicei. Poate și pentru că odihna, somnul și relaxarea sunt importante acum. După 13 iunie, când Venus intră în semnul vostru, vă recăpătați strălucirea și pofta de distracție.

Horoscop 8-14 iunie 2026 Fecioară

Vor apărea numeroase evenimente sau întâlniri cu prietenii. Astrologul vă recomandă să vă înconjurați de oameni de calitate, optimiști și de încredere. De asemenea, nu vă fie teamă să cereți ajutorul și să primiți sprijinul acestora.

Horoscop 8-14 iunie 2026 Balanță

Venus, guvernatoarea ta, se întâlnește cu Jupiter în casa a zecea, a carierei și a statutului social. Deci vor fi oportunități din punct de vedere profesional. Și succesul va depinde, în mare parte, de atitudine sau de modul în care vă prezentați. În orice caz, urmează o săptămână bună.

Horoscop 8-14 iunie 2026 Scorpion

Urmează o săptămână perfectă pentru studii, călătorii, mutări, evenimente sau expansiunea minții. Astrologul vă recomandă să alegeți întotdeauna tot ce este corect și moral. Și să vă găsiți busola necesară pentru a vă atinge obiectivele.

Horoscop 8-14 iunie 2026 Săgetător

În continuare, chestiunile financiare ale familiei vă pot da bătăi de cap. Stați departe de speculații sau de promisiuni nerealiste. Astrologul vă invită să prețuiți discreția. Nici voi să nu dați prea multe detalii despre viața personală și nici să nu fiți prea curioși cu apropiații.

Horoscop 8-14 iunie 2026 Capricorn

Daniela Simulescu susține că, nu doar săptâmâna viitoare, ci toată luna iunie va fi plină de aspecte astrologice favorabile pentru relații și romantism. Permiteți-vă să fiți vulnerabili, să iubiți și să vă lăsați iubiți. Oricâte proiecte importante ați avea la serviciu, tot viața personală primează.

Horoscop 8-14 iunie 2026 Vărsător

Muncă, muncă și iar muncă! Nu veți avea timp să vă plictisiți deloc! Dar, în urma hărniciei vor apărea și satisfacțiile la serviciu. Relațiile cu colegii se pot îmbunătăți. Este o perioadă bună pentru a vă ocupa de și de sănătate.

Horoscop 8-14 iunie 2026 Pești

Conjuncția Venus-Jupiter are loc în casa a cincea. Am putea spune că astrele vă îndeamnă la activități distractive, bucurie, o relație mai strânsă cu copiii, momente romantice și la reluarea unor pasiuni. Nu lăsați săptămâna să treacă fără a rămâne cu amintiri de neuitat!

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