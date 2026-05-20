Pe 21 mai, Soarele va trece în semnul Gemenilor, unde va rămâne până la Solstițiul de vară, care se va petrece pe 21 iunie.

Trecem de la semnul pragmatic și rigid al Taurului la cel al Gemenilor schimbători și efervescenți. O să vedem lucrurile din alte unghiuri. Putem să facem mici schimbări în viața noastră și să vedem către ce duc acestea.

Vom fi mai atrași de experimentare și de diversificare. Și pentru că vorbim despre semnul Gemenilor, avem ocazia să comunicăm mai bine și mai eficient. În plus, vom deveni mai curioși și dornici să creăm noi punți către ceilalți.

Și să nu uităm ceva! Sezonul Gemenilor din 2026 nu va fi unul fad, ci unul special! Pentru că Soarele se va întâlni cu Uranus, planeta care se ocupă de inovație și revoluție.

Când Soarele intră într-o zodie înseamnă că începe zodia respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere, Din lună în lună, Soarele luminează câte ocameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viață, energie,vitalitate. Acum, Soarele intră în Gemeni, iar toți copiii născuți în această perioadă vor avea, desigur, zodia Gemeni.

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele va tranzita casa a treia. Și va multiplica deplasările, în scop personal sau profesional. De asemenea, vei avea parte de schimburi de idei, total diferite de până acum. Relațiile cu frații și surorile vor trece prin schimbări.

Taur/Ascendent în Taur

Soarele ajunge în casa a doua. Și pentru că se va întâlni și cu Uranus, trebuie să știi că vor apărea cheltuieli sau vești neașteptate pe plan financiar. Însă, până pe 21 iunie, vei fi mult mai implicat în negocieri sau vânzări.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

În primul rând, la mulți ani! Intrarea Soarelui în semnul tău înseamnă că te vom sărbători până pe 21 iunie. Iar sezonul tău din 2026 se anunță a fi unul memorabil! În mare parte, datorită conjuncției Soarelui cu Uranus. Vei avea parte de un plus de energie, dorința de începe proiecte, curaj. Nu îți fie teamă să faci o schimbare!

Rac/Ascendent în Rac

Soarele trece în casa a douăsprezecea. Și până pe 21 iunie, când va intra în semnul tău, vei face un pas în spate. Vei alege liniștea, te vei retrage din unele evenimente și vei alege să acorzi atenție sănătății.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele, guvernatorul tău, ajunge în casa a unsprezecea. A venit moment să ieși mai des din casă. Să socializezi, să îți faci noi prieteni sau să fii mai îndrăzneț când vine vorba de planurile pentru viitorul apropiat.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele va tranzita casa a zecea, unde, pentru o perioadă se va afla și Mercur, propriul guvernator. Aceștia sunt în preajma lui Uranus. Pot apărea surprize pe plan profesional, chiar neașteptate. Poți deveni mult mai vizibil sau popular.

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele va tranzita casa a noua. Și aduce energia astrală perfectă pentru planificarea și efectuarea călătoriilor. Organizarea concediilor sau a unor evenimente speciale. Îi va sprijini mult pe cei care au examene.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Soarele va tranzita casa a opta, unde se va întâlni cu Uranus. Și ce crezi că se va întâmpla? Bugetul tău/al familiei va fi din nou destabilizat. Însă pot apărea și alte resurse sau căi de a monetiza.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Soarele va tranzita casa a șaptea. Astrele vor ca, în următoarea lună, tu să acorzi mai multă atenție relației de cuplu sau persoanei pe care vrei să o cucerești. Va ieși la iveală ce nu funcționează, însă vei vedea și jumătatea plină a paharului.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele va tranzita casa a șasea. Și dintr-o dată, îți vei da seama că stilul tău de muncă nu ți se mai potrivește. Ce-i drept, la serviciu, apar și multiple situații neprevăzute care vin cu o porție clară de stres. Nu neglija sănătatea!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Soarele va tranzita casa a cincea. ȘI te vei bucura de această perioadă! Va aduce romantism, vei relua unele pasiuni, te poți implica în mai multe competiții. În plus, cei care au copii vor petrece clipe de neuitat cu aceștia.

Pești/Ascendent în Pești

Soarele va tranzita casa a patra. Și va amplifica activitățile referitoare la locuință(mutare, vânzare, cumpărare, închirere, renovare). Sau vor apărea multiple evenimente bizare în familie pe care nu le poți evita.