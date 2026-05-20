€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Lifestyle Horoscop Ce aduce Sezonul Gemenilor pentru fiecare zodie până pe 21 iunie
Data publicării: 20 Mai 2026

EXCLUSIV Ce aduce Sezonul Gemenilor pentru fiecare zodie până pe 21 iunie
Autor: Echipa Astrosens

grafica gemeni Sursă foto: Magnific AI
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă detalii despre Sezonul Gemenilor care va debuta pe 21 mai.

Pe 21 mai, Soarele va trece în semnul Gemenilor, unde va rămâne până la Solstițiul de vară, care se va petrece pe 21 iunie.

Trecem de la semnul pragmatic și rigid al Taurului la cel al Gemenilor schimbători și efervescenți. O să vedem lucrurile din alte unghiuri. Putem să facem mici schimbări în viața noastră și să vedem către ce duc acestea.

Vom fi mai atrași de experimentare și de diversificare. Și pentru că vorbim despre semnul Gemenilor, avem ocazia să comunicăm mai bine și mai eficient. În plus, vom deveni mai curioși și dornici să creăm noi punți către ceilalți.

Și să nu uităm ceva! Sezonul Gemenilor din 2026 nu va fi unul fad, ci unul special! Pentru că Soarele se va întâlni cu Uranus, planeta care se ocupă de inovație și revoluție. 

Când Soarele intră într-o zodie înseamnă că începe zodia respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere, Din lună în lună, Soarele luminează câte ocameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viață, energie,vitalitate. Acum, Soarele intră în Gemeni, iar toți copiii născuți în această perioadă vor avea, desigur, zodia Gemeni.

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele va tranzita casa a treia. Și va multiplica deplasările, în scop personal sau profesional. De asemenea, vei avea parte de schimburi de idei, total diferite de până acum. Relațiile cu frații și surorile vor trece prin schimbări. 

Taur/Ascendent în Taur

Soarele ajunge în casa a doua. Și pentru că se va întâlni și cu Uranus, trebuie să știi că vor apărea cheltuieli sau vești neașteptate pe plan financiar. Însă, până pe 21 iunie, vei fi mult mai implicat în negocieri sau vânzări.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

În primul rând, la mulți ani! Intrarea Soarelui în semnul tău înseamnă că te vom sărbători până pe 21 iunie. Iar sezonul tău din 2026 se anunță a fi unul memorabil! În mare parte, datorită conjuncției Soarelui cu Uranus. Vei avea parte de un plus de energie, dorința de începe proiecte, curaj. Nu îți fie teamă să faci o schimbare!

Citește și O vară de neuitat pentru Leu, Săgetător și Gemeni! Provocări pentru Berbec și Scorpion

Rac/Ascendent în Rac

Soarele trece în casa a douăsprezecea. Și până pe 21 iunie, când va intra în semnul tău, vei face un pas în spate. Vei alege liniștea, te vei retrage din unele evenimente și vei alege să acorzi atenție sănătății.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele, guvernatorul tău, ajunge în casa a unsprezecea. A venit moment să ieși mai des din casă. Să socializezi, să îți faci noi prieteni sau să fii mai îndrăzneț când vine vorba de planurile pentru viitorul apropiat.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele va tranzita casa a zecea, unde, pentru o perioadă se va afla și Mercur, propriul guvernator. Aceștia sunt în preajma lui Uranus. Pot apărea surprize pe plan profesional, chiar neașteptate. Poți deveni mult mai vizibil sau popular.

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele va tranzita casa a noua. Și aduce energia astrală perfectă pentru planificarea și efectuarea călătoriilor. Organizarea concediilor sau a unor evenimente speciale. Îi va sprijini mult pe cei care au examene.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Soarele va tranzita casa a opta, unde se va întâlni cu Uranus. Și ce crezi că se va întâmpla? Bugetul tău/al familiei va fi din nou destabilizat. Însă pot apărea și alte resurse sau căi de a monetiza.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Soarele va tranzita casa a șaptea. Astrele vor ca, în următoarea lună, tu să acorzi mai multă atenție relației de cuplu sau persoanei pe care vrei să o cucerești. Va ieși la iveală ce nu funcționează, însă vei vedea și jumătatea plină a paharului.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele va tranzita casa a șasea. Și dintr-o dată, îți vei da seama că stilul tău de muncă nu ți se mai potrivește. Ce-i drept, la serviciu, apar și multiple situații neprevăzute care vin cu o porție clară de stres. Nu neglija sănătatea!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Soarele va tranzita casa a cincea. ȘI te vei bucura de această perioadă! Va aduce romantism, vei relua unele pasiuni, te poți implica în mai multe competiții. În plus, cei care au copii vor petrece clipe de neuitat cu aceștia.

Pești/Ascendent în Pești

Soarele va tranzita casa a patra. Și va amplifica activitățile referitoare la locuință(mutare, vânzare, cumpărare, închirere, renovare). Sau vor apărea multiple evenimente bizare în familie pe care nu le poți evita.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sezonul gemenilor
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
Plan strategic al Turciei pentru NATO: Conductă militară de 1,2 miliarde de dolari până în România. Anunțul Ministerului de Apărare
Publicat acum 35 minute
Drum din Argeș, închis din cauza ploilor abundente
Publicat acum 50 minute
Generația care „gâfâie” la citire. Radu Leca: „E revoltător!” / VIDEO
Publicat acum 58 minute
Robert Negoiţă: Mă regăsesc în Laura Codruţa Kovesi
Publicat acum 59 minute
Ce spune psihologia despre oamenii care își schimbă des fotografia de profil
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 35 minute
Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Publicat acum 11 ore si 12 minute
Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Publicat acum 5 ore si 11 minute
Soluția lui Crin Antonescu la criza politică. Bogdan Chirieac: Chiar le zice pe bune! De aceea are atâția fani!
Publicat acum 10 ore si 51 minute
Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE
Publicat acum 9 ore si 48 minute
Daniel Fenechiu (PNL), reacție pentru DC NEWS, la guvernul de criză propus de Kelemen Hunor: În spatele propunerii se ascunde o altă intenție
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close