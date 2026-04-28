DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 28 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 08:52 28 Apr 2026 | Data publicării: 08:21 28 Apr 2026

EXCLUSIV Horoscop 28 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

peisaj fantastic Sursă foto: Freepik AI

Iată mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Fecioarei, iar Venus din Gemeni face un trigon cu Pluto din Vărsător. Avem parte de atenție la detalii, dar și de dorința de a înfrumuseța totul în jur. 

Horoscop 28 aprilie 2026 Berbec

Este foarte important să îți respecți promisiunile, mai ales acelea față de propria persoană. În plus, este o zi nemaipomenită pentru schimb de idei.

Horoscop 28 aprilie 2026 Taur

Vei avea succes în negocieri sau în a găsi soluții la problemele financiare. Astrologul îți recomandă să fii mai comunicativ și să nu îți fie rușine să vorbește despre provocările zilei.

Citește și Ce aduce Sezonul Taurului pentru fiecare zodie până pe 21 mai

Horoscop 28 aprilie 2026 Gemeni

Oamenii vor fi atrași de prezența ta, te vor susține și se vor lăsa motivați de tine. Și chiar vei avea un farmec aparte. Iar intuiția ta va funcționa de minune!

Horoscop 28 aprilie 2026 Rac

Încearcă să stai departe de problemele altora. Mai ales la locul de muncă. Nu te lăsa atras în dispute despre cine are dreptate pentru că nu ai unele detalii.

Horoscop 28 aprilie 2026 Leu

Aspectele zilei îți recomandă să vezi întotdeauna jumătatea plină a paharului. Îți poți face planuri pentru viitorul apropiat și vei fi destul de sociabil.

Horoscop 28 aprilie 2026 Fecioară

Cu Luna în semnul tău, s-ar putea să te iei prea în serios. Însă, îți vei da seama că trebuie să fii deschis și la alte perspective din partea apropiaților.

Horoscop 28 aprilie 2026 Balanță

Este una dintre acele zile în care simți că părerea ta contează, că ești luat în calcul de către apropiați. Dar tot trebuie să fii mai selectiv cu anturajul.

Horoscop 28 aprilie 2026 Scorpion

Ne apropiem de o Lună Plină în semnul tău. Deci este foarte important să te concentrezi pe activitățile tale și nu ale altora.

Horoscop 28 aprilie 2026 Săgetător

Astăzi aveți nevoie de partea rațională a dragostei. Conversațiile cu partenerul despre planurile comune vă vor ajuta să vă cunoașteți mai bine.

Horoscop 28 aprilie 2026 Capricorn

Nu vă agitați mai mult decât este cazul la locul de muncă! Suprasolicitarea nu aduce nimic bun. Aveți nevoie de relaxare sau detașare.

Horoscop 28 aprilie 2026 Vărsător

Creezi o atmosferă plăcută oriunde ai fi. Reușești să îi cucerești sau să îi seduci pe ceilalți. Bucuria ta va fi molipsitoare.

Horoscop 28 aprilie 2026 Pești

Aspectele zilei sunt prielnice pentru chestiunile ce țin de gospodărie. Ai putea chiar să îmbunătățești estetica unei camere printr-un nou accesoriu.

Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
6 destinații de 1 Mai lângă București. Cele mai frumoase locuri pentru o excursie de o zi
Publicat acum 13 minute
Peter Magyar își extinde influența în România: Se caută membri fondatori pentru Partidul Unității Maghiare din România
Publicat acum 34 minute
Încep mișcările de stradă. Protest, astăzi, în Piața Victoriei
Publicat acum 37 minute
Horoscop 28 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Venezuela: Mai puțin de 30% din puțurile de petrol sunt în activitate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 34 minute
BANCUL ZILEI: Scrisoarea soțului către socru
Publicat acum 34 minute
Încep mișcările de stradă. Protest, astăzi, în Piața Victoriei
Publicat acum 37 minute
Horoscop 28 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Venezuela: Mai puțin de 30% din puțurile de petrol sunt în activitate
Publicat acum 13 minute
Peter Magyar își extinde influența în România: Se caută membri fondatori pentru Partidul Unității Maghiare din România
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close