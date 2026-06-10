Jupiter schimbă semnul. Urmează un an important pentru trei zodii

Sursă foto: Magnific

Pe 30 iunie, planeta considerată Marele Benefic își începe tranzitul în semnul Leului.

În perioada 30 iunie 2026 - 26 iulie 2027, Jupiter va tranzita semnul Leului. Să facem o scurtă recapitulare. Jupiter(considerat Marele Benefic) se ocupă cu oportunitățile, abundența și optimismul. Iar Leul este arhetipul iubirii, creativității, generozității și al respectului. Deci acest tranzit îi va sprijini enorm pe cei care vor să se bucure de viață, să câștige competiții și să își (re)amintească rolul iubirii.

Iată cine se va bucura!

Leu/Ascendent în Leu

Să începem cu veștile bune! Din 30 iunie, ai de partea ta un aliat puternic! Jupiter se pricepe de minune să îți aducă încredere, îndrăzneală, dorința de a progresa și nevoia de a porni către noi orizonturi. Poți găsi un loc de muncă mai bun, să treci la următorul nivel cu relația de cuplu, să îți găsești un partener potrivit, să călătorești, să te distrezi mai mult. Deci va fi un an memorabil! După care, trebuie să știi că Jupiter mai are obiceiul de a amplifica și ce nu funcționează în viața ta. De aceea, trebuie să fii mai atent la unele aspecte.

Berbec/Ascendent în Berbec

Te bucuri, cum să nu te bucuri cu acest tranzit? Jupiter se va afla în casa a cincea. A iubirii, copiilor, creativității, distracției, competiției, speculațiilor, pasiunii. Cu alte cuvinte, vacanțele din următorul an vor fi de neuitat! Declarațiile sau cinele romantice de asemenea! Ca să nu mai spunem că vei fi precum un magnet, atât pe plan profesional, cât și personal. Stai totuși departe de vicii sau de excese de zel.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Așteptai de mult acest tranzit! Pentru că Jupiter este guvernatorul tău și în ultimul an, a fost într-o poziție tare incomodă, și pentru el și pentru tine. Dar acum va trece în casa a noua, unde va “respira” altfel. Și de unde îți va aduce o altă stare de spirit. În primul rând, te va ajuta să călătorești, să studiezi, să obții unele diplome, să te muți, să accesezi noi grupări cu oameni deosebiți. Ce trebuie să faci tu? Să îți pui obiective puternice și să te ferești de tot ce este ilegal.