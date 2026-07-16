Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

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Iată previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru weekendul 18-19 iulie!

Weekendul acesta va fi destul de provocator din punct de vedere astrologic! Mercur este tot retrograd, iar Jupiter va face o opoziție cu Pluto. Deci stresul va fi la ordinea zilei și poate deveni chiar un drog. Marte face un aspect pozitiv cu Saturn, așa că vom avea un plus de înțelepciune înainte de a ne arunca în lupte de putere. Dar, până la urmă, trebuie să ne ocupăm și de distracție sau voie bună.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, va face un sextil cu Saturn din semnul tău. Parcă sună ciudat, nu-i așa? Ei, putem da vina pe Mercur retrograd! De fapt, tendința astrologică principală va fi aceea de a frâna. Vei da dovadă de anduranță și de perseverență. Atât acasă, cât și la serviciu. Și singur îți vei da seama ce prețioasă este răbdarea.

Taur/Ascendent în Taur

Chestiunile gospodărești/administrative îți vor da câteva bătăi de cap, însă nu trebuie să te lași bătut. Sigur vei găsi soluțiile potrivite, chiar și la probleme mai vechi. Pe plan financiar, vei decide să amâni unele cheltuieli.

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Gemeni/Ascendent în Gemeni

Marte din semnul tău se apropie de un sextil cu Saturn. Progresul, în orice domeniu, va fi lent, dar constant. Este important să planifici totul într-un mod cât mai amănunțit. Adică, să fii pregătit de mai multe scenarii.

Rac/Ascendent în Rac

Mercur este încă retrograd în semnul tău. Așa că să nu te mire dacă te bântuie ceața mentală, dacă se amănă/anulează programări sau rezervări. De unele, vei uita chiar tu. Există riscul unor cheltuieli inutile.

Leu/Ascendent în Leu

Ne apropiem de opoziția Jupiter-Pluto, care te afectează în mod direct. Vor fi situații în care apropiații se vor pune de-a curmezișul în momentul în care vei veni cu tot soiul de propuneri. Dar asta nu înseamnă că vei abandona la ideile tale, trebuie doar să ai răbdare și să crezi în tine.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi. Pentru că programul se va aglomera de la o zi la alta. Iar apropiații nu vor putea să te ajute ca altădată. Oricât de organizat ai încerca să fii, tot vor apărea surprize sau situații ciudate. Somnul nu înseamnă odihnă.