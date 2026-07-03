Horoscop iulie 2026. Previziuni Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă previziunile generale pentru luna iulie.

Luna iulie nu va fi la fel de complicată precum iunie, dar va avea câteva momente astrologice de neuitat. Saturn și Neptun vor începe retrogradarea în Berbec, Mercur își va încheia retrogradarea în Rac, iar Marte se va întâlni cu Uranus în semnul Gemenilor.

Horoscop iulie 2026 Balanță

Saturn și Neptun vor retrograda în casa a șaptea, deci relațiile și parteneriatele vor fi testate. În momentele provocatoare, nu refuza ajutorul, mai ales cel al prietenilor! Cu Mercur retrograd în casa carierei, ți se recomandă să fii mai pragmatic, să nu faci promisiuni și să nu crezi că tot ce zboară se mănâncă.

Horoscop iulie 2026 Scorpion

Jupiter a intrat în casa a zecea, a carierei. Aspectul astrologic de care trebuie să ții cont în primul și primul rând. Pentru că îți aduce oportunități pe plan profesional, unele mascate în crize, pe care trebuie să le prinzi din zbor. Imaginea afișată în societate contează enorm, deci trebuie să îți faci o strategie în acest sens.

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Horoscop iulie 2026 Săgetător

Trebuie să reții un lucru! Că nu trebuie să te lași descurajat de criticile persoanelor din jur! Jupiter, guvernatorul tău, tranzitează casa a noua și îți oferă posibilitatea de a-ți recăpăta încrederea în propria persoană sau credința interioară. Nu lăsa luna să treacă fără a rămâne cu amintiri de neuitat!

Horoscop iulie 2026 Capricorn

Saturn, guvernatorul tău, își va începe retrogradarea în casa a patra. Te vei lovi de unele amânări sau blocaje legate de gospodărie, planul imobiliar sau de conexiunea cu rudele. Stai departe de zvonuri și bârfe! Altfel spus, trebuie să te ghidezi după expresia „Spune-mi cu cine te aduni, ca să-ţi spun cine eşti”.

Horoscop iulie 2026 Vărsător

Celor singuri le recomandăm să fie mai curajoși, îndrăzneți și să iasă mai des din casă. Bineînțeles, trebuie să fie și mai selectivi. Cei care sunt deja într-o relație vor primi mai mult curaj de a lua deciziile necesare, indiferent de natura acestora. Mercur retrograd din casa a șasea poate aduce schimbări multiple de program la serviciu.

Horoscop iulie 2026 Pești

Neptun va retrograda în casa a doua, a banilor. Și îți vei da seama că ai făcut unele greșeli. Dar acum, vei învăța din acestea și îți vei optimiza bugetul. Pe plan profesional, vor apărea diverse dileme. Va trebui să dobândești un echilibru între muncă și proiectele personale.