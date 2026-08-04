Horoscop 4 august 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează, în continuare, semnul Berbecului. Aceasta se află în apropierea lui Saturn și face un trigon și cu Jupiter. Adică, putem experimenta stări de tristețe sau melancolie. Dar vom găsi și puterea să ne rezolvăm problemele.

Horoscop 4 august 2026 Berbec

Urmează momente dese în care vei fi foarte melancolic sau te vei simți nesigur. Însă, aceste stări vor fi trecătoare, deci vei putea să te ocupi de proiecte.

Horoscop 4 august 2026 Taur

Nu are rost să vă consumați din cauza unor nimicuri sau mărunțișuri. Ba chiar ați putea face haz de necaz de ce se întâmplă în jur.

Horoscop 4 august 2026 Gemeni

Este o zi bună pentru a pune anumite planuri în mișcare. Rezultatele nu vor apărea imediat, dar măcar începeți ceva.

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Horoscop 4 august 2026 Rac

Luna se află în preajma lui Saturn, deci veți simți o scădere de energie și vă veți confrunta cu lipsa încrederii în viitorul apropiat.

Horoscop 4 august 2026 Leu

Este una dintre acele zile în care principiile și valorile vă sunt testate. Și va trebui să recurgeți la concesii sau compromisuri.

Horoscop 4 august 2026 Fecioară

Venus mai stă câteva zile în semnul vostru. Deci trebuie să profitați de asta! Cum? Prin răsfăț, timp pentru îngrijirea personală sau activități distractive.

Horoscop 4 august 2026 Balanță

Ceilalți vor fi mai reci sau te vor ignora. Asta nu înseamnă că ai făcut tu neapărat ceva, ci că poate au ei o zi mai grea.

Horoscop 4 august 2026 Scorpion

Unii colegi se mișscă mai încet decât voi și asta vă frustrează. Dar, dacă acceptați că fiecare are ritmul lui, veți gestiona altfel proiectele.

Horoscop 4 august 2026 Săgetător

Îți faci numeroase griji din cauza banilor. Dar nu te ajută la nimic să dai curs scenariilor negativiste. Poate găsești o nouă strategie concretă legată de buget.

Horoscop 4 august 2026 Capricorn

Relația cu familia nu va fi neapărat pe placul tău. Ai nevoie de odihnă, hrană pentru suflet și minte. Încearcă să stai departe de stresul altora.

Horoscop 4 august 2026 Vărsător

Veți fi mai tranșanți sau mai tendențioși în discuții. Pur și simplu, nu mai aveți disponibilitate pentru vorbe goale și replici pompoase.

Horoscop 4 august 2026 Pești

Îți poți gestiona bugetul altfel. Nu trebuie să devii foarte rigid când este vorba de cheltuielile pentru propria persoană.