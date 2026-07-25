Horoscop 25 iulie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Săgetătorului și se pregătește să facă o opoziție cu Marte din Gemeni. Vom fi atrași de tot felul de activități, ne pierdem repede interesul și ne vom strădui să alungăm plictiseala.

Horoscop 25 iulie 2026 Berbec

Îți vei schimba deseori părerea. Te plictisești repede și îți găsești cu greu acele activități care să te motiveze cu adevărat.

Horoscop 25 iulie 2026 Taur

O parte din tine vrea să stea mai mult pe acasă, cealaltă vrea să fie mai sociabilă. Deci va trebui să le împaci pe ambele.

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Horoscop 25 iulie 2026 Gemeni

Vei gestiona cu greu emoțiile partenerului sau ale familiei. Abia ai răbdare pentru ale tale. Pot apărea momente tensionate între voi.

Horoscop 25 iulie 2026 Rac

Acum că Mercur nu mai este retrograd în semnul tău, este cazul să îți odihnești mintea. Să nu te mai gândești exagerat la unele griji.

Horoscop 25 iulie 2026 Leu

Astăzi nu contează ce zic unii și alții. Ci mai degrabă ce vrei tu. Așa că fă tot posibilul să nu te lași influențat de nimeni când te ocupi de activitățile plăcute.

Horoscop 25 iulie 2026 Fecioară

Vorba dulce mult aduce! Îți vei da seama de puterea acestor cuvinte mai ales în discuțiile cu oamenii importanți. Dacă vrei să obții ceva, fii diplomat!

Horoscop 25 iulie 2026 Balanță

S-ar putea să ai un discurs mai tendențios ca altădată. Dar, pur și simplu, nu mai vrei să te abții doar pentru a le face pe plac altora.

Horoscop 25 iulie 2026 Scorpion

Ba vrei să faci o cheltuială, ba nu mai vrei. Și acest proces de râzgândire te va consuma. Poate o persoană dragă te va ajuta cu un sfat.

Horoscop 25 iulie 2026 Săgetător

Pui prea mult preț pe dreptate sau adevăr. Însă, îți vei da seama repede, că acestea nu sunt absolute sau că sunt subiective.

Horoscop 25 iulie 2026 Capricorn

Ziua aceasta nu este făcută pentru agitație sau muncă obsesivă. Ci mai degrabă, pentru odihnă, relaxare și găsirea unui echilibru.

Horoscop 25 iulie 2026 Vărsător

Ai nevoie de opțiuni. Nu vrei să fii obligat să faci ceva. Dacă te simți liber, cu siguranță că vei avea o zi pe placul tău.

Horoscop 25 iulie 2026 Pești

Este una dintre acele zile când trebuie să faci pe plac și partenerului, dar și familiei. Nu va fi simplu, dar vei reuși.