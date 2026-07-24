Dronă doborâtă în Buzău. Unde era primarul Constantin Toma când s-a dat alerta: Lansez următorul apel!

Agerpres / Constantin Toma, primarul Buzăului

Locuitorii din Buzău au primit un mesaj RO-Alert după apropierea unor drone de granița României. Președintele Nicușor Dan a anunțat că una dintre acestea a fost doborâtă de un avion F-16. Contactat de DC News, primarul Constantin Toma a vorbit despre acest incident surprinzător și ce ar trebui făcut.

Locuitorii din Buzău au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert cu privire la riscul căderii unor obiecte provenite din spațiul aerian, după ce mai multe drone s-au apropiat de granița României.

Ulterior, Președintele Nicușor Dan a anunțat că una dintre drone a fost doborâtă de un pilot aflat la manșa unui avion F-16, într-o zonă nelocuită, între localitățile Padina - Pogoanele, la doar 30-40 de kilometri de Buzău.

Contactat de DC News, primarul Buzăului Constantin Toma, a lansat un apel la calm și a subliniat necesitatea amenajării mai multor adăposturi. Totodată, Constantin Toma a evidențiat că războiul de la granița României impune o abordare responsabilă în luarea deciziilor de către decidenții politici.

Primarul Constantin Toma, apel la calm și responsabilitate după alerta cu drone din Buzău

„Lumea nu s-a speriat, însă am avut un singur apel de la conducătorul unei unități industriale mari, care și-a băgat oamenii în adăpost.

Eu eram în birou, la Primărie, când am primit mesajul RO-Alert. Este surprinzător acest incident, dar angajații instituției erau liniștiți, am așteptat să se rezolve situația.

Apoi, am înțeles că drona a fost doborâtă la o distanță de 30 - 40 kilometri de Buzău, nu e chiar aproape, dar totuși pentru un aparat de zbor această distanță este nesemnificativă, la vitezele pe care le dezvoltă.

Mesajul meu către populație este să nu intrăm în panică. Iar acest incident ne forțează să facem și mai mulți pași spre a amenaja cât mai multe adăposturi. De asemenea, trebuie să realizăm, cu toții, că avem război la graniță și atunci când mai luăm decizii politice să ne gândim și la treaba asta”, a declarat primarul Buzăului, Constantin Toma, pentru DC News.

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