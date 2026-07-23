Un primar PSD s-a dat singur în judecată pentru un salariu mai mare. Cum a explicat decizia

Marian Trîmbițașu, primar al comunei Grindu. Foto: Facebook/ Marian Trîmbițașu

Un primar din Ialomița și-a dat în judecată propria primărie, cerând majorarea salariului. În dosar, edilul apare atât în calitate de reclamant, cât și de pârât.

Marian Trîmbițașu, primarul localității Grindu, a apelat la o metodă cel puțin neobișnuită pentru a rezolva o problemă. Edilul PSD din Ialomița s-a dat singur în judecată pentru a obține un salariu mai mare. Astfel, în dosar, Marian Trîmbițașu figurează atât ca reclamant, cât și ca pârât. În timp ce edilul afirmă că vrea să mărească salariile tuturor angajaților săi, procesul fiind descris ca unul colectiv, unii juriști spun că o reușită în instanță i-ar aduce mai mult venit doar lui.

Marian Trîmbițașu se află la al doilea mandat de primar al comunei Grindu. Potrivit ultimei declarații de avere, publicată în anul 2023, acesta a declarat venituri salariale nete de 93.062 de lei, adică un salariu lunar de 7.755 de lei.

Totodată, primarul a scris în cererea de chemare în judecată, prin două dispoziții, că și-a mărit salariul de la 8.320 de lei la 9.660 de lei, din 2020 până în 2024. Cu toate acestea, Marian Trîmbițașu este de părere că trebuie să câștige mai mult și a dat primăria în judecată.

„Domnul primar știe cel mai bine”

„Salariile funcţionarilor depind de salariul primarului. Noi avem salariile indexate, în momentul de față, din anul 2019. Deci este un proces colectiv, toată primăria a inițiat un proces în instanță și dă în judecată ca să-și indexeze salariul cu salariul minim pe economie care e în momentul de față”, a spus Trâmbițașu la Observator.

Pe lângă primar, la Grindu sunt opt funcționari publici și viceprimarul. Cel din urmă a afirmat că nu cunoaște „exact care este situația” legată de proces. „Domnul primar știe cel mai bine”, a adăugat Drăgan Tănase. Procesul nu a primit, momentan, un termen de judecată, iar dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Ialomița, conform Observator News.

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