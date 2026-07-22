Scumpirea carburanților ajunge în Parlament. Bogdan Ivan cere reducerea TVA și a accizei la motorină

BOGDAN IVAN / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, anunță că a depus în Parlament un proiect de lege care prevede reducerea TVA la carburanți și a accizei la motorina standard.

Bogdan Ivan, fostul ministru PSD al Energiei a anunțat pe pagina sa de Facebook că a depus o iniţiativă legislativă care ia în calcul un TVA redus la combustibili, de la 21% la 19%. Totodată, inițiativa punctează și reducerea accizei la motorina standard. Ivan a solicitat reinstituirea situaţiei de criză pe piaţă, astfel încât prețurile combustibilului să scadă.

„TVA redus la combustibili şi acciză redusă la motorină standard. Acum! Soluţia este în iniţiativa legislativă pe care am depus-o astăzi la Parlament. O soluţie susţinută total de Partidul Social Democrat", a transmis, miercuri seară, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan.

Acuzații pentru „principalul partid de dreapta”

Acesta acuză „principalul partid de dreapta” că s-a opus unui proiect similar depus de PSD.

„Acum trei săptămâni am depus un proiect similar. Faptul că principalul partid de dreapta s-a opus a făcut ca preţul motorinei standard să crească de la 1 iulie, de la 8.80 lei/litru la 9.50 lei (în medie). Să le spunem oamenilor adevărul. Preţurile mari la combustibili nu ajută nici industria de profil, nici economia şi nici oamenii de rând. 'Ajută' în schimb Guvernul care taxează mai mult banii românilor direct la pompă. Preţuri mai mari, venituri mai mari la buget”, a precizat Ivan.

Ivan speră ca iniţiativa să fie susţinută de toţi parlamentarii

Ivan speră ca iniţiativa să fie susţinută de toţi parlamentarii în perioada 27-31 iulie, atunci când va avea loc sesiunea extraordinară din Parlament.

„În următoarea sesiune extraordinară din Parlament vreau ca toţi colegii parlamentari să aibă în faţă iniţiativa pe care am depus-o astăzi: TVA redus la carburanţi de la 21% la 19%, acciză redusă la motorina standard, reinstituirea situaţiei de criză pe piaţă, adaos comercial plafonat pe întreg lanţul valoric şi exportul de motorină realizat numai cu acordul ministerului de resort. Nu folosiţi această iniţiativă pentru răfuieli politice sau ideologice. Am mare încredere că, în absenţa unui ordin de partid, 99% dintre parlamentari ar vota pentru reducerea preţului carburanţilor în această formă", a adăugat Ivan.

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