PSD propune amânarea aplicării TVA-ului de 21% pentru locuințe. Anunțul lui Sorin Grindeanu

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PSD propune amânarea până la 1 octombrie a aplicării TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD a pregătit un amendament prin care solicită amânarea până la 1 octombrie 2026 a aplicării TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe.

„Am propus constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Fiindcă am văzut tot felul de discuții și de abordări, subliniez că nu este vorba despre o procedură parlamentară clasică, ci strict despre un grup de lucru care trebuie să răspundă unei situații excepționale, așa cum avem acum.

Acest mecanism de lucru temporar trebuie să pregătească în regim de urgență soluțiile legislative necesare pentru deblocarea situațiilor critice.

De exemplu, Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2026 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Știți problema de la ANCPI”, a spus Sorin Grindeanu.

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Mesaj pentru Ilie Bolojan

Președintele PSD i-a transmis lui Ilie Bolojan că măsura nu ar genera un impact suplimentar asupra bugetului, deoarece tranzacțiile respective sunt deja încadrate la cota redusă de TVA.



„Este o măsură absolut necesară, având în vedere situația de la Agenția Națională de Cadastru. Oamenii care au semnat deja contracte cu TVA-ul de 9% nu au absolut niciun fel de vină pentru că o instituție a statului, condusă de PNL, nu este în stare să își protejeze infrastructura critică.

Am văzut și poziția de ieri a domnului prim-ministru demis, Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Îi transmit următorul lucru: aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA de 9%, prin urmare nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării”, a spus Sorin Grindeanu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că a decis convocarea Biroului permanent, urmând să solicite o sesiune extraordinară începând de luni, 27 iulie.

„Am decis convocarea unui Birou permanent al Camerei Deputaţilor pentru mâine, la ora 12:00, în care voi solicita o sesiune extraordinară începând de luni, 27 iulie. În acelaşi timp, îi transmit preşedintelui Senatului să facă acelaşi lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare şi la Camera superioară a Parlamentului. Subliniez că majoritatea proiectelor pe care le avem de adoptat, atât pe PNRR, cât şi cele urgente din punctul nostru de vedere şi al românilor pentru deblocarea ţării, au ca primă Cameră sesizată Senatul", a declarat Grindeanu marţi într-o conferinţă de presă susţinută la la Camera Deputaţilor.

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A doua chestiune l-a care s-a referit Sorin Grindeanu este legată de mecanismul de compensare a preţurilor la carburanţi.

„După cum ştiţi, a existat un amendament al colegului meu Bogdan Ivan care a fost blocat în ultima zi a sesiunii parlamentare la Comisia de buget, condusă bineînţeles de PNL. Dar atunci când un om simplu îşi face plinul la benzină sau la maşină, nu se gândeşte la comisii parlamentare şi la amendamente blocate. El simte direct la pompă că este ceva ce nu funcţionează în statul român. De aceea trebuie să rezolvăm urgent şi această situaţie”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a anunţat că în sesiunea extraordinară PSD va prezenta un amendament pentru deblocarea schemelor de personal din domeniul sănătăţii.

„Trebuie să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate. Vorbim despre cei mai vulnerabili oameni cu putinţă, bebeluşi care luptă pentru viaţă la câteva ore după ce s-au născut. Să tai paturi de la ATI pentru nou născuţi din cauza unui blocaj birocratic e ca şi cum ai scoate, dacă vreţi, centura de siguranţă din maşină ca să economiseşti din greutate. Sunt, din perspectiva PSD, o parte dintre urgenţele care trebuie rezolvate. Aşteptăm şi propunerile venite din partea celorlalte partide parlamentare. Aceste măsuri legislative, alături de proiectele din PNRR, care însumează peste 3 miliarde de euro, trebuie să constituie baza sesiunii extraordinare a Parlamentului”, a transmis preşedintele Camerei Deputaţilor.

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Atacul cibernetic asupra ANCPI a blocat total piața imobiliară din România

Atacul cibernetic asupra ANCPI a blocat total piața imobiliară din România. Un hacker are acum toate informațiile despre fiecare român în parte. Situația este deosebit de gravă, iar urmările pot fi imediate. ANCPI a făcut un anunț de natură a calma opinia publică, dar situația este neschimbată: nimic nu funcționează.

Un atac cibernetic a scos din funcţiune, de marţi, 14 iulie, toate sistemele informatice ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). În mod direct și imediat sunt vizați românii care-și cumpără locuințe, care aveau antecontracte semnate şi trebuiau să încheie contractele de vânzare până la 31 iulie pentru a beneficia de TVA de 9%. După 1 august, ei trebuie să plătească diferența până la 21%, respectiv mii de euro. Guvernul interimar nu poate emite OUG pentru a prelungi termenul în această situație de criză.