Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Un feribot și o navă de marfă s-au ciocnit lângă Creta, în apropiere de Chania

Un feribot și o navă de marfă s-au ciocnit lângă Creta, în apropiere de Chania

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 21 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
feribot
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Accident pe mare lângă Creta. Un feribot a fost implicat.

Un feribot şi o navă de marfă s-au ciocnit marţi dimineaţa în largul insulei Creta, imaginile surprinse după incident arătând deformări majore ale structurii ambelor nave, relatează dpa.

Postul elen de ştiri ERT News a anunţat că nu s-au înregistrat victime în urma accidentului produs în apropierea portului Chania, de pe coasta de nord a insulei.

Feribotul ”Elyros” transporta 100 de pasageri, 32 de autoturisme şi 95 de camioane, fiind în drum spre Pireu, conform primelor informaţii.

Pasagerii au rămas blocați pe feribot

Pasagerii au fost nevoiţi să rămână la bord, în port, timp de mai multe ore, în timp ce se efectua o inspecţie tehnică. Din cauza forţei impactului, unele dintre vehiculele parcate în cala feribotului s-au lovit între ele, suferind avarii.

Autorităţile au precizat că accidentul - care a provocat deformări importante atât la prova feribotului, cât şi în zona punţii de comandă a navei de marfă - nu a dus la poluarea mediului marin.

Cauza coliziunii urmează să fie investigată. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

feribot
creta
accident
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close