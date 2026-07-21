Americanii au făcut publice documentele din dosarul privind extrădarea fraților Tate. Ce acuzații formulează autoritățile britanice

Frații Tate/ Inquam Photos / George Călin

Documentele trimise de autoritățile britanice în cadrul procedurii de extrădare a fraților Andrew și Tristan Tate au fost făcute publice de autoritățile din SUA.

Acestea includ acuzații de viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și agresiuni, formulate de mai multe femei. Cei doi frați, aflați în arest în Florida, neagă acuzațiile și se opun extrădării în Marea Britanie, potrivit CNN.

Dosarul publicat de instanța federală din Miami include declarațiile unor femei care susțin că au fost supuse unor agresiuni sexuale și fizice. Unele dintre acestea afirmă că ar fi fost strangulate până la pierderea cunoștinței, după care ar fi fost agresate fizic.

Noile documente au fost depuse în dosarul prin care autoritățile britanice cer extrădarea celor doi în Marea Britanie, iar frații Tate au anunțat luni, în fața unei instanțe federale din Miami, că vor contesta această cerere.

Potrivit sursei citate, Andrew Tate este vizat de 42 de acuzații în Marea Britanie, printre care viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, agresiune și infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și materiale pornografice extreme. Documentele includ și declarațiile unor femei care susțin că ar fi fost victime ale unor agresiuni fizice și sexuale.

Tristan Tate este vizat de 17 acuzații în Marea Britanie, printre care două acuzații de viol, o acuzație de agresiune sexuală și trei privind facilitarea călătoriei unei persoane în scopul exploatării. Procurorii spun că acuzațiile sunt susținute de declarații ale unor martori, mesaje electronice și fotografii. Cu toate acestea, cei doi frați au respins în mod constant toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Avocatul fraților Tate susține că dosarul are un caracter politic și a cerut administrației Trump să intervină pentru a bloca extrădarea. Potrivit CNN, însă, Departamentul de Stat și președintele Donald Trump nu intenționează să se implice în această procedură.

Procedura aflată în desfășurare vizează doar cererea de extrădare, nu stabilirea vinovăției fraților Tate.

Un judecător federal american va decide dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru extrădare, iar în cazul unei aprobări, decizia finală va aparține autorităților executive din SUA.

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Frații Tate au fost arestați în Miami

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă la Miami de autoritățile federale americane, în baza unei cereri de extrădare formulate de Marea Britanie. Cei doi sunt vizați de un nou val de acuzații grave, printre care viol, trafic de persoane și infracțiuni legate de pornografie cu minori, potrivit procurorilor britanici.

Serviciul Șerifilor Federali din SUA (US Marshals Service) a confirmat arestarea fraților Tate. Potrivit The Guardian, care citează Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS), măsura a fost luată în contextul unei cereri de extrădare formulate de autoritățile britanice.

Potrivit CPS, faptele investigate ar fi fost comise în perioada iulie 2010 - august 2017.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew şi Tristan Tate pentru alte infracţiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale şi infracţiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful diviziei de infracțiuni speciale din cadrul CPS.

Acesta a precizat că noile probe transmise de Poliția din Bedfordshire au dus la extinderea anchetei, iar numărul presupuselor victime a ajuns la șapte.

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