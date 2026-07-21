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Accident la offroad. Conducem defensiv pe munte?

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 21 Iul 2026
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dc conducem teaser 21 iulie

DC Conducem vine cu un nou episod. Titi Aur comentează subiectele momentului. 


Patru turişti au fost răniţi într-un accident la offroad, după ce maşina în care erau s-a lovit de un perete de stâncă. A fost nevoie de intervenţia salvamontiştilor, pentru că ambulanţa nu putea ajunge la ei. Conducem defensiv inclusiv pe munte? Titi Aur explică. 

Analizăm, de asemenea, şi mai multe imagini din trafic pentru a vedea cum s-a ajuns acolo, dar şi ce putem face pentru a le evita. 

Emisiunea se transmite, ca de obicei, marţi, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

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