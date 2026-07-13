Ce înseamnă un „Colegiu” bun? Prof. Ana Mihaela Stoica răspunde la DC EDU

DC EDU revine cu o nouă ediție.
Prof. univ. dr. Sorin Ivan vă aşteaptă luni, 13 iulie, la o nouă ediţie DC EDU. Invitata săptămânii este prof. Ana Mihaela Stoica, directoarea Colegiului Național „Sfântul Sava” din București.
Printre principalele subiecte de discuție se numără:
- Colegiul Național „Sfântul Sava”: un punct de reper pe harta educației
- Bacalaureatul la CN „Sfântul Sava”: rezultate și concluzii
- Perspectivele absolvenților. Opțiuni universitare
- Noul bacalaureat și provocările lui. Ce se va schimba?
- Evaluarea Națională și accesul în CN „Sfântul Sava”. Cu ce medii se intră?
- Ce înseamnă un „Colegiu” bun?
- Performanța și excelența în educație. Viziunea și abordarea Colegiului „Sfântul Sava”
- Profesorii. Problemele și provocările profesiei didactice
- Elevii. Valori, repere, aspirații
- Noile generații. Cum se adaptează școala la noua mentalitate?
- Prioritățile învățământului românesc
- Educația în Era AI. Schimbări și perspective
Emisiunea se transmite luni, 13 iulie, de la ora 20:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. Rămâneţi alături de noi!