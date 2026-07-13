Ce înseamnă un „Colegiu” bun? Prof. Ana Mihaela Stoica răspunde la DC EDU

Prof. Ana Mihaela Stoica vine la DC EDU

DC EDU revine cu o nouă ediție.

Prof. univ. dr. Sorin Ivan vă aşteaptă luni, 13 iulie, la o nouă ediţie DC EDU. Invitata săptămânii este prof. Ana Mihaela Stoica, directoarea Colegiului Național „Sfântul Sava” din București.

Printre principalele subiecte de discuție se numără:

Colegiul Național „Sfântul Sava”: un punct de reper pe harta educației

Bacalaureatul la CN „Sfântul Sava”: rezultate și concluzii

Perspectivele absolvenților. Opțiuni universitare

Noul bacalaureat și provocările lui. Ce se va schimba?

Evaluarea Națională și accesul în CN „Sfântul Sava”. Cu ce medii se intră?

Ce înseamnă un „Colegiu” bun?

Performanța și excelența în educație. Viziunea și abordarea Colegiului „Sfântul Sava”

Profesorii. Problemele și provocările profesiei didactice

Elevii. Valori, repere, aspirații

Noile generații. Cum se adaptează școala la noua mentalitate?

Prioritățile învățământului românesc

Educația în Era AI. Schimbări și perspective

Emisiunea se transmite luni, 13 iulie, de la ora 20:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. Rămâneţi alături de noi!