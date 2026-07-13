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DCNews Stiri România şi nota de plată a incertitudinii. Adrian Negrescu, interviu la DC News TV

România şi nota de plată a incertitudinii. Adrian Negrescu, interviu la DC News TV

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
Data publicării: 13 Iul 2026
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imagine cu economistul Adrian Negrescu, pensii
Foto: Pixabay, Facebook Adrian Negrescu

Analistul economic Adrian Negrescu revine la DC News și DC News TV.

Analistul economic Adrian Negrescu revine, luni, 13 iulie, la emisiunea Totul despre bani.

În cadrul acestei ediţii, Adrian Negrescu va vorbi despre situaţia economică a ţării, despre efectele interimatului de la Palatul Victoria şi ale instabilităţii politice, dar şi despre perspectivele în privinţa dobânzilor, cursului valutar şi inflaţiei.

Emisiunea se va difuza de la ora 14.00, pe DC News TV, DC News şi DC Business. Rămâneţi alături de noi.

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adrian negrescu
totul despre bani
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