Dosarul azilelor din Bihor. Curtea de Apel decide dacă Viorel Pașca și familia sa vor fi arestați

Viorel Pașca, fondatorul asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă. Sursa foto: Agerpres

Curtea de Apel București decide azi dacă Viorel Pașca și familia sa rămân sub control judiciar sau vor fi arestați, în dosarul azilelor ilegale din Bihor.

Curtea de Apel București urmează să decidă, luni, 13 iulie, dacă Viorel Pașca și familia sa rămân sub control judiciar sau vor fi arestați. Decizia cu privire la contestaţia procurorilor DIICOT la decizia Tribunalului Bucureşti de a-i plasa pe aceştia sub control judiciar trebuia să fie emisă săptămâna trecută, însă pronunţarea a fost amânată.

Dacă nu vom avea o nouă amânare și astăzi, Viorel Paşca, soţia şi cei trei fii ai săi, precum şi coordonatoarea activităţilor de la azilele ilegale din Bihor vor afla dacă rămân sub control judiciar sau vor fi arestaţi preventiv.

Reamintim că anterior, magistraţii Tribunalului Bucureşti au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a acestora.

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Detalii despre cazul azilelor din Bihor

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut, în data de 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor, iar ulterior au anunțat că au destructurat o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca. Ulterior, Viorel Paşca, liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, soţia acestuia şi cei trei fii ai lor au fost puși sub control judiciar, în urma unei decizii emise de Tribunalul Bucureşti. Aceaşi măsură s-a dispus şi pentru Delia Mioara Păcală, care conducea filiale şi organizaţii obşteşti în cadrul asociaţiei respective.

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În data de 9 iulie, Curtea de Apel București a amânat, pe 13 iulie, pronunţarea unei decizii privind contestaţia depusă de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti prin care aceștia au fost lăsaţi în libertate. Procurorii solicită arestarea preventivă, în timp ce membrii familiei Paşca doresc să nu aibă vreo măsură restrictivă.

Precizăm că potrivit DIICOT, între anul 2020 și iunie 2026, sute de persoane cu dizabilități psihice sau aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate ar fi fost recrutate, transportate și adăpostite în mai multe imobile din comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, care îi aparțineau lui Pașca. Anchetatorii susțin că aceste persoane ar fi fost ținute într-o stare de dependență și aservire, iar activitatea nu era desfășurată de un furnizor acreditat și licențiat conform legislației privind serviciile sociale.