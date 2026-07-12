Un şofer a fost condamnat la închisoare după o şicană în trafic. Procesul a durat 5 ani. Tribunale pentru circulaţie, măsura cerută de Titi Aur

Imagine cu inchisoare. Foto: Pixabay

Un şofer din Bucureşti a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare după ce în 2021 a provocat un accident în pasajul de la Piaţa Sudului, după o şicană în trafic.

Pasagera din maşina şicanată a fost rănită grav la acel moment. După 5 ani de procese, justiţia a decis că şoferul vinovat trebuie să petreacă 5 ani la închisoare. Titi Aur, expert în conducere defensivă, spune că România trebuie să adopte sistemul existent deja în multe alte ţări europene şi nu numai: justiţia circulaţiei.

"Am spus și susțin: sunt lucruri pe care le faci în trafic, anumite abateri, că nu pot să spun greșeli, care ar trebui încadrate de la început la tentativă de omor sau la încadrări mult mai grave. Pentru că atunci când te urci conștient la volan în stare de ebrietate și mai faci și accident, nu poți să spui că a fost o greșeală. Atunci când faci anumite încălcări grave – depășire de viteză excesivă, acel teribilism în trafic la mod generic, sau aceste șicanări intenționat făcute... Sigur, poate fi vorba şi de o şicanare neintenţionată, că poate nu ai văzut maşina de lângă tine, ai tras de volan, respectivul te evită, face accident.

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Dar când faci intenționat, sancțiunile ar trebui să fie grave, tocmai pentru că transformi mașina într-o armă.

Da, acest precedent ar trebui să transmită un mesaj clar: nu vă jucați cu armele numite automobil. Nu le lăsați pe mâna copiilor, nu le lăsați pe mâna celor nepregătiți, adică fără permis, evitați sau nu le lăsați pe mâna celor care sunt inconștienți în sensul că sunt drogați, că sunt băuți, că sunt într-o stare de sănătate precară. Și mergând mai departe, nu le lăsați pe mâna celor inconștienți.

Abaterile în trafic, rezolvate la tribunal

Foarte multe țări, nu toate, dar foarte multe țări au justiția circulației, acele complete de judecată rapide, pentru că sistemul este gândit așa, este construit așa. Când eu am ridicat această problemă în discuție cu cineva la Guvern, a spus: „Nici nu se pune problema, noi nu putem schimba nimic, noi nici n-avem de gând și nici nu vrem să schimbăm nimic”. Ce înseamnă acea justiție pentru circulație? În primul rând, nu mai există sancțiune clară pentru o anumită abatere – atâtea puncte, atâta amendă, atâta condamnare – pentru că sunt foarte multe situații în care diferă foarte mult condițiile.

De ce ai mers pe contrasens? Îți luăm permisul două luni și amendă nu știu cât, că așa spune la carte. Stai puțin, poate aveam pe unul accidentat și am intrat 20 de metri când era noaptea la 2:00 și l-am dus la spital, și e o situație excepțională, specială. Dar conform legii, dacă vine polițistul ăla rigid, spune: „Nu mă interesează, două luni și”. Sau poate așa era situaţia de pe şoseaua aia, cu maşini parcate pe dreapta. Dacă cineva merge intenţionat pe contrasens, e prea mică sancţiunea de a-l lăsa două luni fără permis.

Și atunci, alte țări au găsit soluția asta. Soluția înseamnă că se face constatarea de către camera din trafic sau de către agentul de poliție, sau prin sesizarea unui şofer care a filmat faza și se analizează cazul. Și acel judecător face judecata rapid în câteva zile, într-o săptămână.

Iar când e vorba de cazuri grave, și acolo există un sistem prin care se urgentează decizia, pentru că pleacă constatarea de la un complet de judecată de ăsta rapid și pe urmă se intră în penal, în ritmul justiției din țara respectivă. Dar asta înseamnă să schimbi tot sistemul de sancțiuni, ceea ce e complicat la noi. Noi nu suntem în stare să avem acel organism care să coordoneze siguranța rutieră. Cine să propună? Cine să facă? Cine să aprobe? Iar când vorbim astăzi, de exemplu, nici n-are cine să facă nimic, că n-avem nici măcar Guvern, din păcate", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

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