Volkswagen anunță că va reduce numărul de modele cu până la jumătate. Cauza deciziei

Volkswagen. Sursa Foto: Pixabay

Volkswagen a anunțat joi că va reduce numărul de modele oferite cu până la jumătate pentru a reduce costurile și a concura mai bine cu companiile chineze. Însă producătorul auto german nu a spus ce ar însemna aceste schimbări pentru angajații care se pregătesc pentru reduceri de locuri de muncă și închideri de fabrici.

Planul, lansat după o ședință a consiliului de administrație, a părut a fi o recunoaștere tacită a faptului că firma a devenit prea mare și trebuie să se reducă pentru a supraviețui trecerii globale de la mașinile pe combustibili fosili la vehiculele electrice. Această tranziție a răsturnat mulți producători auto consacrați și a permis ascensiunea producătorilor auto chinezi, scrie New York Times.

În ultimele zile, știrile din presa germană sugeraseră că Volkswagen se pregătea să concedieze 100.000 de angajați până la sfârșitul deceniului și să închidă patru fabrici din Europa.

Astfel de reduceri drastice ar fi neobișnuite pentru Volkswagen și industria germană, care tind să prefere schimbări graduale.

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Reprezentanții sindicatelor și liderii politici din statul german Saxonia Inferioară au o majoritate în consiliul de supraveghere al companiei, format din 20 de persoane, și au semnalat că nu susțin reduceri drastice.

Totuși, compania a declarat că își propune să producă nouă milioane de mașini pe an, comparativ cu un obiectiv de 12 milioane înainte de pandemia de Covid-19 și 10 milioane mai recent.

Într-o declarație video, Oliver Blume, directorul executiv al Volkswagen, a spus că este nevoie să „scape de excesul de capacitate”, sugerând că firma ar putea totuși să închidă fabricile.