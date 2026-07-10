Ali Khamenei a fost înmormântat: Motivul pentru care sicriul a fost preluat de un elicopter / video

Foto: Agerpres

Fostul lider suprem al Republicii Islamice Iran a fost înmormântat.

Fostul lider suprem iranian Ali Khamenei a fost înmormântat vineri dimineaţă la Mashhad, a raportat televiziunea de stat iraniană IRIB, citată de AFP și Agerpres.

Ceremonia a avut loc aparent fără prezenţa fiului şi succesorului său, Mojtaba Khamenei, conform imaginilor difuzate de IRIB.

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Sicriul, preluat de un elicopter

Trupul lui Khamenei a fost transportat încet cu un camion pe străzile aglomerate din Mashhad (nord-estul Iranului), spre cupola aurită şi minaretele moscheei. Mulţimea care însoţea cortegiul agita steaguri iraniene, fotografii cu Khamenei şi pancarte roşii cu sloganuri revoluţionare. Un elicopter a preluat sicriul pe ultima porţiune a traseului, întrucât camionul nu putea înainta prin mulţime.

Locul în care se află Mojtaba Khamenei - proclamat lider suprem de către o adunare a clericilor la începutul lunii martie, la o săptămână după moartea tatălui său - a rămas un mister pentru iranieni. El nu a mai apărut în public de la începutul războiului declanşat de atacul în care a fost ucis Ali Khamenei şi, deşi a transmis declaraţii scrise, nu a fost publicată nicio imagine, înregistrare video sau audio cu acesta.

În pofida memorandumului de înţelegere semnat luna trecută între Iran şi SUA menit să pună capăt definitiv războiului, atacurile au continuat şi joi.