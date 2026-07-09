Sechestru pe bunurile lui Raed Arafat, ale Omniasig și Airbus. Se așteaptă reacțiile companiilor și a șefului DSU

Raed Arafat, șeful DSU. Inquam Photos / Ilona Andrei

Procurorii militari au pus sechestru pe bunurile lui Raed Arafat, ale Omniasig și Airbus.

Parchetul militar a decis miercuri instituirea sechestrului asigurator în dosarul elicopterului SMURD achiziționat conform procurorilor fără plata taxelor. Procurorii au decis punerea sub sechestru a conturilor reprezentanței Airbus în România, a conturilor asiguratorului elicopterului, Omniasig, dar și a celor 17 suspecți implicați în dosar. Afectat de măsură este și seful DSU, Raed Arafat.

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Încă din luna aprilie, șeful DSU, Raed Arafat a arătat că activitățile au fost desfășurate transparent, cu consultarea directă a autorităților statului, astfel încât formularea unor acuzații de contrabandă este nu doar nefondată, ci profund contradictorie în sine.

„În aceste condiții, în care toate activitățile au fost desfășurate transparent, cu consultarea directă a autorităților statului, formularea unor acuzații de contrabandă este nu doar nefondată, ci profund contradictorie în sine. Contrabanda presupune, prin definiție, clandestinitate. A vorbi despre o pretinsă „contrabandă” realizată prin corespondență oficială și cu implicarea instituțiilor statului echivalează cu o distorsionare evidentă a realității și a sensului legii”, a zis Raed Arafat pe Facebook.

Potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), prin acest dosar, se încearcă cu orice preț denigrarea sa