Armata Română face cea mai mare recrutare din ultimii ani: 7.000 de posturi disponibile, cu soldă lunară de 4.300 de lei net, plus normă de hrană

Armata Română are nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unități militare din 38 de județe din țară, dar și în București. Sursa foto: Freepik

Armata Română are nevoie de 7.000 de soldați și a început cel mai amplu proces de recrutare.

Armata Română a început cel mai amplu proces de recrutare din ultimii zece ani. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unități militare din 38 de județe din țară, dar și în București. Deși perioada de înscrieri nu s-a încheiat, concurența depășește deja oferta.

La Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt, din Iași, spre exemplu, pentru cele aproape 250 de locuri scoase la concurs sunt deja peste 600 de candidați.

„Dorința oamenilor de a veni în rândul armatei este la un nivel ridicat. Este un semn că oamenii conștientizează ceea ce se întâmplă în proximitatea României”, a declarat Dan Valeru Orza, comandantul Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt.

Recrutări și în trupele de comando

În Bacău se fac recrutări și în trupele de comando. Candidații care vor fi admiși vor fi inițial soldați profesioniști și abia apoi se vor pregăti pentru această unitate specială. Cele mai multe locuri sunt scoase la concurs în Constanța – 858, urmând Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea.

„Am pornit anul acesta un program accelerat de înzestrare cu tehnică militară, însă această tehnică trebuie să fie completată cu resursa umană, cu oameni”, a explicat Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării.

Soldă lunară de 4.300 de lei net, plus normă de hrană

Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și Relații Publice a MApN, spune că aceasta este o șansă pentru românii care își doresc un viitor mai bun în România.

„Este o șansă pentru mii de români pentru a avea un viitor mai bun aici, în România. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne. Se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați”, a spus Cristian Popovici pentru sursa citată.

Cei care s-au înscris deja sunt supuși unor probe sportive, unei vizite medicale și unui test psihologic. Din septembrie, candidații care trec probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană.