Femeie arestată după ce i-ar fi cusut buzele colegei de apartament

Poliție. Sursa foto: Freepik

O femeie în vârstă de 49 de ani din Japonia a fost arestată, după ce i-ar fi cusut buzele unei colege de apartament.

O femeie în vârstă de 49 de ani din orașul japonez Koga, prefectura Ibaraki, a fost arestată după ce i-ar fi cusut buzele femeii alături de care locuia, potrivit presei japoneze.

Femeia, pe numele său Masae Sakurai, a fost reținută, după ce, pe 29 iunie, ar fi agresat o altă femeie în vârstă de 42 de ani cu care împărțea locuința, cusându-i buzele cu un ac și ață, a relatat postul public NHK, citând poliția.

Victima a reușit să scape și să ceară ajutor

Cazul a fost descoperit după ce victima a reușit să fugă din locuință pe 30 iunie. Ea a intrat într-un magazin din apropiere și a cerut ajutor, arătând angajaților un mesaj scris pe o foaie - „Ajutați-mă”, a fost mesajul acesteia - întrucât din cauza rănilor abia mai putea vorbi.

Femeia le-a declarat ulterior polițiștilor că nu a fugit mai devreme pentru că îi era teamă de Sakurai.

Anchetatorii spun că cele două locuiau împreună din aprilie anul trecut, iar victima a profitat de absența suspectei pentru a scăpa din apartament.

Poliția încearcă acum să stabilească natura relației dintre cele două femei și circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.

Potrivit unor persoane apropiate de Sakurai, citate de postul TV Asahi, aceasta obișnuia să ofere adăpost persoanelor care fugiseră de acasă și să le ajute să își găsească un loc de muncă. Potrivit acestor informații, de-a lungul timpului, mai multe persoane ar fi locuit temporar în casa sa.

Ancheta este în desfășurare.