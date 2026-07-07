România, membru fondator al viitoarei Bănci pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada. Chirieac explică ce înseamnă asta pentru români

Nicușor Dan a anunțat că România s-a alăturat la Ankara statelor care au semnat declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada. Imagine generată cu AI.

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat ce înseamnă pentru români semnarea declarației privind intenția comună a aliaților NATO de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România s-a alăturat la Ankara statelor care au semnat declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada.

"România s-a alăturat azi la Ankara Aliaților care au semnat Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada.

Noua instituție financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii.

În calitate de membru fondator, România își reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare și este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Bogdan Chirieac: O sursă de finanțare foarte bună pentru industria de apărare, dacă se va hotărî cineva să facă această investiție

Ulterior, analistul politic Bogdan Chirieac, a fost întrebat la Realitatea Plus ce înseamnă asta pentru români.

"Înseamnă o sursă de finanțare foarte bună pentru industria de apărare, dacă se va hotărî cineva să facă această investiție. Deocamdată singura industrie de apărare care funcționează în România e cea privată, cele de stat sunt toate în ruină, imensa lor majoritate.

Nu știu dacă merită să le resuscităm sau merită să lăsăm privații să se ocupe de această industrie de apărare. În America nu există nicio întreprindere de stat în domeniul apărării, toate sunt private. Și se oferă Canada, care discută și a făcut cunoscut că ar vrea să facă parte din UE.... Deci se întâmplă lucruri foarte interesante în emisfera nordică în ultima perioadă și vor avea repercusiuni pe termen lung. E bine că se face această bancă și e bine că România vrea să adere la ea", a explicat Bogdan Chirieac.