Dramă transformată în miracol: Controverse cu un copil declarat mort în SUA, găsit viu la morgă după 5 ore

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Un băiețel de 18 luni din Statele Unite, declarat mort după ce a fost găsit inconștient într-o piscină, a fost găsit în viață la aproape cinci ore după ce a fost transportat în camera frigorifică a spitalului.

Un băiețel de 18 luni din statul american Arizona a fost declarat mort după ce a fost găsit inconștient într-o piscină. Însă, a fost găsit viu, la aproximativ cinci ore după ce a fost transportat în camera frigorifică a spitalului, conform AP.

Conform poliției din Gilbert, echipele de intervenție au fost solicitate în după-amiaza zilei de 8 februarie 2026 la o locuință unde un copil a fost scos din piscina din curte. Paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare, l-au transportat la Mercy Gilbert Medical Center. Medicii l-au declarat mort la aproape o oră după sosire.

Doi polițiști au văzut, de mai multe ori, posibile semne de viață, fapt ignorat la spital

Potrivit documentelor obținute de sursa citată, doi polițiști au văzut, de mai multe ori, posibile semne de viață și le-au semnalat medicilor. Potrivit raportului, unul dintre medici le-ar fi zis: „Lăsați-mă să-mi fac meseria. Am făcut facultatea de medicină cu un motiv.”

Găsit respirând în camera frigorifică, după aproape 5 ore de la declararea morții



La aproape cinci ore după declararea morții, o echipă a serviciului de medicină legală sosită pentru preluarea corpului a văzut că băiețelul respira. Copilul a fost transportat de urgență cu un elicopter la un alt spital, pentru a primi îngrijiri medicale. Băiatul a supraviețuit și a fost externat din spital.



Spitalul Mercy Gilbert Medical Center a transmis că a demarat o analiză internă completă a situației și că va lua măsuri pentru îmbunătățirea procedurilor, afirmând că este „o situație sfâșietoare”. Avocatul medicului implicat în caz a zis, pentru sursa citată, că există „mult mai multe aspecte medicale și de fapt” decât cele prezentate până acum și a refuzat să facă alte comentarii.

Părinții copilului ar putea fi puși sub acuzare

În paralel cu ancheta despre intervenția medicală, poliția recomandă scrierea unor acuzații de neglijență contra părinților copilului. Anchetatorii acuză că în locuință exista un miros puternic de marijuana, mai multe uși erau deschise, fapt care ar fi permis copilului să ajungă nesupravegheat la piscină. Dosarul este analizat, în prezent, de Biroul Procurorului din comitatul Maricopa, care va hotărî dacă vor fi formulate acuzații.

Medicul legist Judy Melinek, care nu este implicată în caz, a spus, pentru sursa citată, că situațiile în care o persoană este declarată moartă și apoi este găsită în viață sunt foarte rare. Conform acesteia, declararea decesului presupune confirmarea absenței bătăilor inimii, a respirației și a activității neurologice. „Oamenii nu revin la viață după ce au murit cu adevărat. În astfel de situații este vorba fie despre o eroare umană, fie despre un eșec al procedurilor”, a zis medicul legist.

Caz asemănător în 2020

Associated Press aduce aminte de un caz asemănător petrecut în anul 2020, în statul Michigan, când o tânără declarată moartă a fost găsită respirând într-o casă funerară. Aceasta a fost transportată la spital, dar a murit două luni mai târziu. În situația copilului din Arizona, familia a deschis anterior o campanie de strângere de fonduri, menționând că băiețelul va avea nevoie de recuperare și terapie pe termen lung.