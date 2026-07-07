Palatul Administrativ din Târgoviște, ample lucrări de modernizare

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Lucrările la Palatul Administrativ sunt în plină desfășurare, anunță Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

"Prin acest proiect se realizează cele mai importante lucrări de modernizare din ultimii 50 de ani, o investiție de peste 97.000.000 lei, ce are ca obiectiv transformarea completă a sediului Consiliului Județean Dâmbovița.

Clădirea, construită în 1972 și cu o suprafață desfășurată de aproximativ 6.200 mp, va fi consolidată și complet reabilitată, prin lucrări care includ:

-consolidarea structurilor;

-introducerea de pereți structurali din beton armat;

-intervenții asupra fundațiilor;

-înlocuirea compartimentărilor grele cu unele realizate din materiale ușoare;

-repararea, eliminarea sau înlocuirea unor componente arhitecturale;

-amenajarea parcărilor, a spațiilor verzi, a aleilor pietonale și a drumurilor de acces;

-reabilitarea termică a clădirii;

-modernizarea sistemului de încălzire și a celui de furnizare a apei calde;

-modernizarea sistemelor de climatizare și iluminat;

-amenajarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Aceste intervenții erau absolut necesare pentru a aduce Palatul Administrativ la standarde actuale de siguranță, eficiență și funcționalitate, astfel încât sediul Consiliului Județean și al Prefecturii să ofere un spațiu modern, sigur și adaptat nevoilor administrative actuale și viitoare", a anunțat liderul PSD Dâmbovița.