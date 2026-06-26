Cum să ne protejăm animalele de companie în zilele caniculare

Vremea caniculară nu afectează doar oamenii, ci poate deveni rapid periculoasă și pentru animalele de companie. Așadar, este important să știm la ce semne să fim atenți și ce măsuri putem lua pentru a le proteja în perioadele de căldură extremă.

Temperaturile foarte ridicate pot deveni rapid un pericol serios pentru animale, iar șocul termic este unul dintre cele mai grave consecințe. Acesta poate duce la deces dacă nu este intervenit prompt.

La ce să fii atent

În astfel de situații, animalele își pierd capacitatea de a-și regla temperatura corporală. Semnele de alarmă includ gâfâit intens, gingii foarte roșii, mers instabil, greață și o stare generală de slăbiciune. În unele cazuri, corpul poate părea umed la atingere. Odată ce apare această stare, organele pot începe să cedeze, iar riscul de colaps al organismului și deces crește rapid.

Intervenția imediată este esențială: animalul trebuie scos din căldură cât mai repede, răcorit progresiv (apă rece, duș, ventilator) și i se poate oferi apă de băut. Chiar dacă își revine parțial, este obligatorie consultarea unui medic veterinar, întrucât pot apărea complicații.

Riscul nu depinde doar de temperatură, ci și de rasă, vârstă, greutate și starea de sănătate. Chiar și animalele active și sănătoase pot face insolație dacă sunt suprasolicitate. Cele mai vulnerabile sunt animalele în vârstă, obeze sau cu probleme respiratorii, care se pot supraîncălzi chiar și fără efort, doar stând la soare.

Test simplu pentru a verifica dacă asfaltul este prea fierbinte pentru animalul tău

Un alt pericol este supraîncălzirea asfaltului sau a altor suprafețe. La temperaturi de aproximativ 25°C, asfaltul poate ajunge la peste 50-60°C, suficient cât să provoace arsuri la lăbuțe. Un test simplu este să ții mâna pe sol: dacă nu poți rezista 5 secunde, este prea fierbinte pentru animal.

În ceea ce privește pisicile, acestea tolerează mai bine căldura datorită originii lor, dar pot avea probleme dacă rămân blocate în spații închise și supraîncălzite (o seră, un garaj, un balcon închis). De asemenea, sunt expuse riscului de arsuri solare, în special în zonele cu piele roz (nas, urechi), care pot evolua în afecțiuni grave ale pielii dacă nu sunt tratate.

În zilele caniculare este mai sigur ca animalele să rămână în interior, unde pot fi menținute active prin jocuri și stimulare mentală, decât să fie expuse riscului de supraincălzire afară.

Astfel, cel mai important sfat în perioadele de caniculă este prevenția: ea este esențială - evitarea efortului fizic, protejarea lăbuțelor patrupezilor de suprafețe fierbinți și supravegherea atentă a semnelor de supraincălzire pot salva viața animalelor, potrivit The Sun.

Ai grijă de tine, dar nu uita și de grija pentru animalul tău!

România va traversa, în această săptămână, primul Cod Roșu de caniculă din acest an.