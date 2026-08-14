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Nodul Sud în Leu, până în martie 2028. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO

Autor: Echipa Astrosens
Data publicării: 14 Aug 2026
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Sursă foto: Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă detalii despre unul dintre cele mai provocatoare subiecte din astrologie.

Pe 18 august, axa Nodurilor Lunare va trece printr-o schimbare marcantă. Este vorba despre mișcarea medie a Nodurilor, nu despre cea reală. Nodul Sud va intra în semnul Leului, iar Nodul Nord în zodia Vărsător, și vor rămâne astfel până pe 7 martie 2028. Timp în care vor face aspecte puternice cu Jupiter și Pluto. 

Nodurile Lunare sunt cele două puncte în care orbita Lunii în jurul Pământului se intersectează cu orbita Pământului în jurul Soarelui.

Discuția despre axa Nodurilor Lunare va fi, întotdeauna, una complexă, provocatoare sau inconfortabilă. Deoarece, acestea se referă, în teoria clasică, la destin, sensul vieții sau karmă.

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De obicei, subiectul este tratat într-o manieră mistică sau fatalistă, suntem în 2026 și este cazul să îl mapăm pe vremurile actuale. Schimbarea Nodurilor Lunare aduce evenimente predestinate atât pe plan colectiv, dar și ancorate în realitatea noastră cotidiană. Sau ne aduce momente de genul "N-am de ales!". Liberul arbistru există sau nu?

Degeaba ne concentrăm exclusiv pe Nodul Nord, care simbolizează destinul și menirea noastră, dacă ignorăm Nodul Sud, punctul de pornire, „valiza” cu care venim în această lume. Dezechilibrele pot apărea acolo unde se află Nodul Sud, iar cheia este să ne orientăm către Nodul Nord, pentru a găsi o cale de echilibru. 

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete acest subiect, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată vineri, 14 august, începând cu ora 20.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

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