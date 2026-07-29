Ce se întâmplă cu România dacă războiul devine „mod de viață”? Interviu cu Tudor Păcuraru, colonel (rtr.) SRI

Col. SRI (r) Tudor Păcuraru este invitat, joi, la DC News.

Întrebări ocolite de către autorități! Sau driblate, pe principiul că nu răspund la întrebările puse, ci la cele fără importanță, care nu au fost vreodată adresate...

De ce acum doborâm aproape zilnic câte o dronă, deși până acum le lăsam să treacă? Și atunci aveam F-16 cu rachete aer-aer!

Iunie-iulie reprezintă vârful incidentelor față de întreaga perioadă de la începutul războiului din Ucraina și până acum. Vorbim despre o escaladare? Dacă da, din partea cui? Suntem pregătiți?

Ce se întâmplă dacă războiul continuă mult timp de acum înainte? Ce se întâmplă dacă războiul devine... mod de viață? Ce se întâmplă cu România?

Diplomație! Ce am avut și ce mai avem?

Criză economică, criză politică. Situație de tip JUNK! Suntem cu pantalonii în vine în unul dintre cele mai delicate momente geopolitice?

Toate răspunsurile vin joi, de la ora 12:00, la „Ce se întâmplă?”, pe DCNews și DCNews TV, cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu! Invitatul său este col. SRI (r) Tudor Păcuraru.

Tudor Păcuraru, biografie

Tudor Păcuraru s-a născut în 1959, este licențiat în Filologie, format ca analist de informații, rezervist SRI, cu gradul de colonel. Începând din 1978, a publicat eseuri în revistele România Literară, Familia și Steaua.



Profesor în învățământul mediu, apoi redactor de carte și, timp de câțiva ani, a fost șeful redacției Biblioteca pentru Toți din cadrul Editurii Minerva. Coautor la albumul Eminescu – Un veac de nemurire (1989), a publicat ulterior o serie de volume personale: Jurnalul unui Terorist (2018), Planul Nistru (ed. 1 – 2019; ed. 2 – 2020; ed. 3 – 2023), Simbad Corăbierul (2019), Zori însângerate (2021), Amintiri din vremuri tulburi (2024). Coautor la volumele colective Lebăda neagră de pe Balaton. Viktor Orbán și o obsesie asumată (ed. 1, 2023; ed. 2, 2024), The Black Swan on Lake Balaton. Victor Orbán and an Acknowledged Obsession (2023) și Lebăda neagră de pe Bosfor. România, un pașalâc virtual. (2024).