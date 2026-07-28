Adevărul despre apa carbogazoasă: Îngrașă sau nu? Explicația Mihaelei Bilic

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Apa carbogazoasă este adesea considerată o alternativă mai puțin sănătoasă decât apa plată, însă diferențele dintre cele două țin în principal de conținutul de dioxid de carbon, minerale și bicarbonat.

Într-un videoclip postat pe pagina de Facebook, medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat că atât apa plată, cât și apa carbogazoasă hidratează la fel, diferențele fiind date de conținutul de dioxid de carbon, bicarbonat și minerale.

Aceasta recomandă apa plată cu reziduu mineral redus persoanelor cu probleme renale sau tensiune crescută, iar în lipsa unor probleme de sănătate alegerea apei ține de preferințe.

„Apa plată sau carbogazoasă? Apa hidratează la fel, indiferent de marcă sau conținutul de gaz. Care este diferența între apa plată și cea carbogazoasă? Conținutul de dioxid de carbon, conținutul de bicarbonat, adică pH-ul, și conținutul de minerale.

Cantitatea totală de minerale din apă se numește reziduu uscat și este de 300 mg pe litru în apa plată, respectiv 1.500 mg pe litru în apa cu bule.

Ce înseamnă asta pentru sănătate? Dacă aveți probleme renale și predispoziție la calculi, alegeți apa plată cu reziduu uscat minim. Dacă aveți tensiune crescută, tot apa plată este mai bună, că e săracă în sare. În lipsa oricărei patologii, alegeți apa care vă place. Important e să beți apă!”, a spus Mihaela Bilic.

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Apa carbogazoasă nu îngrașă

Mihaela Bilic a explicat că apa carbogazoasă nu îngrașă și are unele beneficii, precum stimularea tranzitului intestinal și reducerea unor simptome digestive. Potrivit acesteia, apa cu bule poate provoca balonare doar dacă este consumată în exces, dar hidratează la fel ca apa plată.

„Contrar zvonurilor, apa carbogazoasă nu îngrașă. Ba mai mult, are proprietăți antiacide, stimulează tranzitul intestinal și golirea gastrică, combate greața și indigestia, constipația și arsurile de stomac. Conținutul crescut de minerale o recomandă în caz de transpirație excesivă.

Are gust intens, iar bulele aduc o efervescență plăcută. Doar atunci când este băută în exces, provoacă balonare. Concluzia? Hidratează la fel, balonează diferit”, a spus Mihaela Bilic în videoclipul postat pe pagina de Facebook.

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De ce să bei apă carbogazoasă

Apa carbogazoasă este o băutură acidulată care îți permite să rămâi hidratat.

Spre deosebire de băuturile răcoritoare, sucurile de fructe sau băuturile energizante, apa carbogazoasă nu conține zahăr, coloranți, arome artificiale sau cofeină. Așadar, îți poți potoli setea fără a adăuga calorii goale, fără aport de zahăr și fără riscul de a-ți perturba somnul. De asemenea, poți adăuga lămâie, mentă, ghimbir sau alte fructe pentru a-i da gust.

Consumul de apă carbogazoasă te poate încuraja să bei mai multă apă, deoarece are un gust mai bun și este mai sățioasă decât apa plată.

Apa carbogazoasă te poate ajuta să îți controlezi pofta de mâncare. Datorită bulelor sale, ocupă mai mult spațiu în stomac și te face să te simți sătul mai repede și mai mult timp decât apa plată.